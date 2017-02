Grávida de 9 meses é presa por furtar roupas de bebê no São José

Suspeita de furtar dois vestidos no valor de R$ 300, a autônoma Nívea Rocha Farias, 33, foi presa na tarde de segunda-feira (6) após ser flagrada saindo de uma loja com as roupas em uma sacola.

Foi por meio das câmeras de segurança da loja, localizada no shopping Grande Circular, avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste, que a proprietária do estabelecimento percebeu que Nívea estava furtando os vestidos e colocando dentro de uma sacola.

Uma vendedora acionou os policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que prenderam a suspeita.

Nívea foi levada ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuada em flagrante por furto. Em depoimento, a mulher, que está grávida de 9 meses de um menino, disse que furtou as peças de roupa para vender e, com o dinheiro, comprar parte do enxoval do filho. Nívea disse também que é usuária de drogas há muitos anos.

De acordo com o auto de flagrante registrado no DIP, uma fiança no valor de R $ 350 foi arbitrada, mas Nívea não teve como pagar. Ela será levada para audiência de custódia na tarde de hoje, no Fórum Henoch Reis.

Ana Sena

EM TEMPO