Grávida de 7 meses é presa com 15 kg de drogas e dois comparsas

O casal Helio Junior Rebelo de Oliveira, de 43 anos, e Clícia da Silva Albuquerque, de 22 anos e grávida de 7 meses, junto com os irmãos Eloidis Melgueiros de Lima, de 31 anos, e Clemerson Melgueiros de Lima, de 30 anos – cadeirante – foram presos com mais de 15 kg de drogas, nesta terça-feira (17), na Zona Leste de Manaus. Além desta região, as substâncias seriam comercializadas também na Zona Norte, segundo informou os policiais da Rocam.

Clícia e Helio foram presos após uma denúncia anônima, por volta das 15h, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. O casal estava com uma bolsa contendo, aproximadamente, 6 kg de maconha. Após a abordagem policial, os suspeitos revelaram que na casa deles, na rua da Mina, bairro Nova Floresta, também na Zona Leste, havia mais drogas.

Na residencia do casal os PMs encontraram mais 3,5 kg de maconha, uma balança de precisão, um carregador de pistola calibre 9mm, com três munições do mesmo calibre e seis munições calibre 20. Na ocasião, Eloidis ligou para o casal e informou que faria uma nova entrega.

Leia também: Corpo de homem com sinais de tortura é encontrado em rua do Novo Aleixo

Durante a entrega dos entorpecentes Eloidis foi preso em flagrante com 5 kg de maconha. Um mototaxista, que transportou Eloidis até o endereço do casal, chegou a ser detido pelos policiais, mas, durante análise do delegado do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado, foi constatado que ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi liberado.

Ao receber voz de prisão, Eloidis disse que em sua casa, na rua Galileia, na comunidade Jesus Me Deu, também havia mais 1 kg de droga. Após os procedimentos no 14º DIP, Helio, Clícia, Eloidis e Clemerson serão encaminhados para audiência de custódia na tarde desta quarta-feira (18), no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais:



Ala de queimados em hospital de Manaus atendeu 500 vítimas em 2017

Consulado acompanha investigação sobre queda de avião que matou sueca; corpo já está em Manaus

Quem protege o inocente? O drama dos homens presos injustamente no Amazonas