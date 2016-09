Grave acidente em Flores deixa três pessoas lesionadas

Um grave acidente de transito deixou três pessoas lesionadas na manhã desta quinta-feira (29) em Manaus. O fato aconteceu por volta de 8h40, na avenida Mário Ipiranga Monteiro (antiga Recife), em Fores, Zona Centro-Sul, nas proximidades de uma passarela e um hipermercado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar. A s vítimas foram conduzidas a uma unidade hospitalar pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).

Segundo relatos de testemunhas, a condutora do Prisma branco de placa PHF-551, identificada como Erina da Silva Glória, 28, perdeu o controle do carro e o jogou para a lateral ao ser batida por outro veículo, que fugiu do local após forçar uma ultrapassagem. O causador do acidente seria um Fiat prata, placa NOX-0513.

Duas pessoas que transitavam a pé na área foram batidas pelo carro, sendo que uma ficou presa às ferragens e outra foi jogada mais à frente.

Por equipe EM TEMPO Online