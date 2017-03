Grave acidente mata um e deixa 5 feridos na rodovia Manoel Urbano

Uma pessoa morreu e outras cincos ficaram feridas em um grave acidente de trânsito, no Km 18 da rodovia Manoel Urbano (AM-070), no município de Iranduba (a 27 Km de Manaus). O fato ocorreu por volta das 12h47 desde domingo (26). O carro que provocou o acidente estava com os quatros pneus carecas, segundo informações da perícia.

Ainda, segundo informações da perícia, o veículo que provocou o acidente voltava do município de Manacapuru (a 68 km da capital Manaus), quando um dos pneus dos automóveis estourou, o motorista perdeu o controle da direção e o carro invadiu a contramão, atingindo outro carro de frente.

Conforme a perícia, os quatros pneus do automóvel estavam totalmente carecas, fator esse que pode ter motivado o acidente que levou a óbito uma pessoa. Um morador do local, que não teve o nome divulgado, e ajudou a socorrer as vítimas, disse que o passageiro que estava no banco da frente de um dos veículos foi cuspido para fora do carro e morreu na hora.

No momento do acidente, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), moradores que ouviram o barulho da batida correram para tentar socorrer as vítimas, entre elas, três homens e uma criança, do sexo masculino, de apenas 1 ano e seis meses, que chorava muito. Eles estavam em um dos veículos que se envolveram no acidente. As informações foram repassadas por moradores da rodovia que presenciaram toda a ação das pessoas que tentavam ajudar os acidentados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois veículos, sendo um Fiat Palio, de placa JXE-8178 e outro modelo Linea, placa não informada, colidiram frontalmente.

Outra pessoa que ficou ferida foi Eduardo Lima Santos, 18. A terceira vítima lesionada e a vítima fatal não tiveram os nomes divulgados. Conforme os bombeiros, as vítimas foram levadas para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Não há informação sobre o estado de saúde deles.

