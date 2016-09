Gravação de DVD de Marília Mendonça promete agitar Manaus

A menos de um mês para o show e gravação do DVD Nacional da cantora Marília Mendonça, em Manaus, no dia 8 de outubro, no sambódromo, o ritmo de produção para apresentação da rainha do sertanejo segue acelerado. O evento organizado pela Fábrica de Eventos pretende surpreender os fãs da cantora com uma superestrutura de som, imagem e iluminação.

Para a gravação do DVD da cantora goiana, a equipe conta com o envolvimento de mais de dois mil profissionais, metade desse número são profissionais de áudio, vídeo, iluminação e produtores, que vindos de outros estados do país.

No dia do evento será usado aproximadamente 800 movie light, apenas para iluminação do público, desde a pista até a arquibancada. “Quem for ao show vai ver um espetáculo lindo, e talvez o maior que já foi feito no estado”, contou a empresária Bete Dezembro.

Bete adiantou também que o projeto é um dos maiores que a empresa já produziu em relação a estrutura. “Já fizemos várias superproduções, como por exemplo, o Villa Mix, que teve uma estrutura gigantesca. Dessa vez, o DVD da Marília nos surpreendeu, pois nos deparamos com o maior projeto que já fizemos até hoje”, disse a empresária.

Para show de Marília Mendonça são aguardadas 30 mil pessoas, Bete Dezembro contou que a responsabilidade de produzir o show é enorme, principalmente, se tratando de uma artista tão querida e conhecida no país todo.

“É uma ansiedade grande, muita responsabilidade também, sabemos a dimensão do projeto e investimento. Estamos trabalhando para que tudo saia perfeito. No dia 8 de outubro, os olhos do país estarão todos voltados para Manaus”, detalhou Bete.

A Fábrica de Eventos já produziu até o momento a gravação de quatros DVD’S em Manaus, incluído o de Marília Mendonça. O primeiro foi da antiga banda paraense Calypso, o segundo do grupo Jeito Moleque, e o terceiro da Banda de Forró Rabo de Vaca.

Sucesso

Dona de hits como “Infiel” e “ Eu sei de cor” a cantora e compositora Marília Mendonça, se apresenta em Manaus para gravação do seu segundo DVD Nacional. O primeiro foi lançado em 2015.

Conhecida como a rainha do sertanejo, a goiana coleciona grandes sucessos como compositora também, a exemplo de “É com ela que estou” conhecida na voz de de Cristiano Araújo, e “Até Você Voltar” e “ Cuida bem Dela” cantadas pela dupla sertaneja Henrique e Juliano.

Mais show

Além do show da cantora, na capital, se apresentam também o cantor Gusttavo Lima e Dorgival Dantas. Considerado a revelação do sertanejo universitário, Guttavo Lima carrega na bagagem sucessos como “Inventor de Amores”, “Caso Consumado” e “Revelação”. Na internet, o cantor é um dos mais populares da atualidade, seu canal oficial no oficial no YouTube tem mais de 170 milhões exibições.

Conhecido pelo público como “Poeta”, o cantor Dorgival Dantas, que é também tecladista, sanfoneiro e compositor, apresenta verdadeiras poesias de amor. O cantor que iniciou a trajetória artística com suas canções interpretadas por músicos renomados como Bruno Marrone, Alexandre Pires, Michel Teló, entre outros, é dono dos sucessos como “Declaração”, “Coração Teimoso”, “KKK” e “Acabou na Lama”.

Por Esteffany Martins