Gratuidade do transporte coletivo nas Eleições 2016 será até às 19h

O embarque gratuito nos ônibus do transporte coletivo do sistema convencional, nos dias de votação das Eleições 2016, poderá ser feito das 4h da madrugada até às 19h. A partir das 19h01 será cobrada a tarifa usual de R$ 3,00 nas catracas.

A mudança no horário da gratuidade se deu por uma recomendação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) feita durante reunião com representantes da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, Procuradoria Geral do Município e Ministério Público do Trabalho.

O novo horário da gratuidade está especificado no Decreto nº 3.474 publicado na edição online desta quarta-feira, 28, do Diário Oficial do Município (DOM). O decreto não inclui os modais Alternativo e Executivo.

O eleitor da capital amazonense poderá embarcar nos ônibus do transporte coletivo sem precisar pagar a tarifa, nos horários especificados, no primeiro turno (2) e, eventualmente, no segundo turno (30/10) das eleições.

Frota

O serviço de transporte contará com a frota operante de dia útil 1,4 mil ônibus convencionais. A circulação dos coletivos será fiscalizada por 60 servidores da SMTU, que estarão posicionados nos terminais de integração, garagens das empresas, principais corredores de ônibus, terminais de bairro e locais de votação que possuem maiores demandas. Fiscais de transporte da SMTU farão o monitoramento da frota em tempo real a partir da Central de Controle Operacional (CCO) que recebe informações do GPS instalado nos ônibus.

Com informações da assessoria