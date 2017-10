Grandes totens invadem Manaus e viram febre nas redes sociais

Grandes totens com a mensagem #Manaus é tudo foram espalhados em alguns pontos turísticos da cidade, como o Teatro Amazonas, Praça da Saudade e Praia da Ponta Negra, e levantaram a curiosidade do público, que assim como em outras cidades do país, aproveitou para registrar o momento em fotografias.

A hashtag em tamanho real está dando o que falar há pelo menos 2 semanas nas redes sociais. Turistas e, principalmente, os amazonenses estão adorando a novidade. Um grande número de selfies, vídeos e fotos geraram posts com declarações de amor a cidade.

Mas o que a hashtag que dizer?

Pessoas que circulavam por estes locais deram os mais diversos pontos de vistas para esta pergunta. Marketing voltado para a sustentabilidade, uma forma de incentivo para as pessoas conhecerem os pontos turísticos de Manaus e ações referentes ao aniversário da cidade foram algumas das respostas criativas. A mensagem deixa em aberto várias reflexões sobre a “Metrópole dos Trópicos”, incluindo a forma como o povo da nossa terra vive, a nossa cultura, os lugares mais visitados e, não podemos esquecer, dos nossos costumes.

A universitária de turismo, Linda de Souza, de 26 anos, estava passeando pelo Centro da cidade na companhia da irmã, Luciane Costa, de 29 anos, quando se deparou com o totem. De imediato, as duas deduziram que a mensagem da campanha é incentivar as pessoas que andam pela área central a conhecerem os espaços culturais da cidade.

“Manaus é tudo, mas pouco conhecemos da nossa cidade. As pessoas de fora, às vezes, valorizam mais do que nós que moramos aqui. Tem gente que não conhece os nossos pontos turísticos, nunca nem ao menos entrou no Teatro. Acho que isso irá incentivar a população”, conta a estudante.

Já para as quatro amigas, Soraia Silva, Miriam de Lima, Andrea Andrade e Itaquariana Souza, que estavam passando pela Praça da Saudade, acreditam que a mensagem faz alusão ao aniversário da cidade de Manaus, que neste mês (24) completa 348 anos.

“Nós estávamos passando para deixar currículo, quando vimos a hashtag. Eu já tinha visto essa foto no Facebook de um amigo, pensei até que só tinha no Teatro Amazonas. Eu achei muito legal essa ideia e agora tive a oportunidade de tirar uma foto para postar”, conta a estudante Itaquariana Souza, de 27 anos.

Para o engenheiro civil, Walace Belquior, de 50 anos, a #Manaus é tudo transmite uma mensagem sobre sustentabilidade.

“Pra mim isso quer dizer que moramos na Amazônia e aqui é tudo. Tanto para nós que moramos aqui, quanto para os turistas. Nós vivemos em um lugar que todo o mundo fala sobre. Acho que isso tem a ver com sustentabilidade.

O doutorando em antropologia Alvavir Carolino, 50 anos, vê que a identificação pessoal das pessoas com os totens é estimulada pelos locais turísticos. Elas fazem um questionamento sobre o seu significado e essa identificação pode ser passageira ou contínua, dependendo assim, do indivíduo.

“Creio que essas referências colocam um processo de identificação, a hashtag provoca perguntas e o local é oportuno para isso. A frase em questão ‘#Manaus é tudo’ é um elemento atual que induz as selfies, compartilhamentos e curtidas. Essa linguagem atual pode identificar o processo da natureza, que aquele indivíduo pertence a cidade de forma efêmera, mas também de caráter contínuo”

O publicitário Eloi Capucho explica que essa propaganda é conhecida como marketing de guerrilha, ou seja, é uma estratégia de comunicação que surgiu com objetivo de ser propagada fora das mídias tradicionais.

“Esses materiais são utilizamos para aproximar a população do local. As campanhas são os meios de valorizar e aproximar a população da cidade onde vive, gerando uma relação intercultural”.

Alguns órgãos cuidam desses espaços públicos. Em contato com as assessorias do Implurb (Instituto Municipal de Planejamento Urbano) e a Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas (SEC-AM), fomos informados que a ação é de empresa privada. Outras cidades também adotaram campanhas parecidas como esta, em locais públicos de grande circulação e os totens também fizeram sucesso na internet.

Tainá Benevides

EM TEMPO

