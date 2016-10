Grande Vitória vive momentos de terror após ‘sumiço’ de supostos traficantes; população estava em pânico

Moradores do bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus, viveram momentos de terror na noite deste sábado (29), após o ‘sumiço’ de três supostos traficantes da área. Houve protestos na avenida dos Açaizeiros e os manifestantes montaram barricadas, ateando fogo em pneus e pedaços de madeira para cobrar das autoridades providências para a localização dos jovens. Devido à tensão, além do policiamento especializado foi necessária também intervenção do Corpo de Bombeiros.

Cerca de 200 pessoas tentaram depredar o prédio da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os manifestantes suspeitam que os três jovens desaparecidos tenham sido vítimas de homicídio pelos policiais militares na última sexta-feira (28). A área é considerada vermelha pela predominância do tráfico de drogas.

Populares, que não quiseram se identificar por medo de represálias, disseram que chegou a haver troca de tiros com a polícia. A polícia afirma que a a situação foi controlada.

“Não há registro na Polícia Civil sobre o sumiço desses jovens. Antes que pudessem ter vítimas lesionadas, pedimos apoio das forças especializadas para dispersar população e impedir danos ao patrimônio”, comentou o coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), capitão Wallasson Lira.

Ainda segundo ele, a tensão e o medo se exacerbaram após os repasses de mensagens falsas em grupos de WhatsApp dando conta de que se tratava de ação de uma facção criminosa forte no estado, mas essa possibilidade foi descartada. “Isso foi apenas uma ação isolada. Nada a ver com facções criminosas. A disseminação dessas mensagens nas redes sociais sim causou pânico”, comentou ressaltando que a situação foi contornada as 21h. A população, porém, continuou na rua por bastante tempo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que a situação foi controlada pela Polícia Militar, “sendo descartada qualquer ligação com o crime organizado. A Delegacia não foi invadida”.

A nota ressalta que “a ocorrência ė pontual e isolada” e que Manaus estava sem ocorrências de grande vulto desde o início do dia.

“Toda a cidade está com policiamento reforçado por conta das eleições neste domingo. A SSP-AM lamenta que essa situação atípica esteja sendo utilizada para espalhar medo na população por meio das redes sociais”.

