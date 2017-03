Grande Vitória: familiares de desaparecidos vão a Fórum pedir que PM’s continuem presos

Familiares dos jovens Alex Roque de Melo, 25, Rita de Cássia Castro, 19, e Weverton Batista, 20, fizeram uma manifestação nesta quinta-feira (30), em frente ao Fórum Ministro Henoch Reis, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. A ação foi para protestar contra o pedido de que os policiais militares – presos pelo crime – respondam em liberdade. Os jovens estão desaparecidos desde outubro do ano passado.

Com cartazes exigindo justiça, as famílias do trio pediam para que os policiais Denilson Lima Correa, Cleydison Enem Dantas, Edison Ribeiro Costa, Isaac Loreiro da Silva, José Fabiano Alves da Silva, Luís da Silva Ramos e Ronaldo Cortez da Rocha, continuem presos no batalhão de guarda da Polícia Militar até o julgamento.

Segundo a mãe de Alex, a diarista Arlete Roque, 47, as esposas e as mãe dos policiais entraram com uma liminar na justiça na última quinta-feira (23) pedindo a soltura dos PMs. “Fomos lá pedir para que eles continuem presos. Se eles forem soltos, eles vão vir atrás da nossa família. A família da Rita até se mudou de bairro, porque tem medo de ser morta. Nós queremos que eles permaneçam presos até o julgamento e que sejam condenados”, disse.

Sobre a esperança de ainda encontrar o corpo do filho, Arlete disse não acreditar mais nessa possibilidade. “Acho que não vão dizer onde estão os corpos. Não temos mais esperança nem em encontrar os ossos para enterrar. É muito triste, pois não importa o que meu filho era, ele não merecia uma morte dessa maneira”, lamentou a diarista.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), o processo do caso está sob sigilo, assim como os depoimentos das testemunhas e provas que incriminam os policiais.

No último dia 14, a defesa dos policiais solicitou um habeas corpus, mas o pedido ainda não foi deferido pelo juiz Mauro Antony, que preside o caso. Solicitações de quebra de sigilo telefônico dos policiais militares também foram enviados e aguardam deferimento. Ainda segundo o TJ, não há prazo estipulado para o pronunciamento de quaisquer um dos suspeitos.

