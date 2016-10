Grande Prêmio do Cinema Brasileiro dá sete troféus a ‘Que Horas ela Volta?’

‘Que Horas Ela Volta?’, de Anna Muylaert, foi o maior vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que consagra o melhor da produção nacional do ano anterior. A cerimônia ocorreu na noite de terça-feira (4), no Rio de Janeiro.

O filme sobre a relação entre uma empregada doméstica (Regina Casé) e a filha recém-chegada (Camila Márdila) levou sete prêmios, incluindo melhor filme, direção, atriz e atriz coadjuvante.

‘Chatô’, de Guilherme Fontes, saiu com cinco prêmios, incluindo melhor ator para Marco Ricca.

O documentário ‘Chico – Artista Brasileiro’, de Miguel Faria Jr., sobre Chico Buarque, também foi um dos grandes premiados: levou quatro estatuetas (diretor, montagem, som e trilha sonora).

Veja a lista completa de vencedores:

Melhor longa-metragem de ficção: “Que horas ela volta?”, de Anna Muylaert

Melhor longa-metragem documentário: “Chico – Artista brasileiro”, de Miguel Faria Jr

Melhor longa-metragem comédia: “Infância”, de Domingos Oliveira

Melhor direção: Anna Muylaert (“Que horas ela volta?”)

Melhor atriz: Regina Casé (“Que horas ela volta?”)

Melhor ator: Marco Ricca (“Chatô – O rei do Brasil”)

Melhor atriz coadjuvante: Camila Márdila (“Que horas ela volta?”)

Melhor ator coadjuvante: Chico Anysio (“A hora e a vez de Augusto Matraga”)

Melhor direção de fotografia: Adrian Teijido (“Órfãos do Eldorado”) e Mauro Pinheiro Jr (“Sangue azul”)

Melhor roteiro original: Anna Muylaert (“Que horas ela volta?”)

Melhor roteiro adaptado: Guilherme Fontes, João Emanuel Carneiro e Matthew Robbins (“Chatô – O rei do Brasil”)

Melhor direção de arte: Gualter Pupo (“Chatô – O rei do Brasil”)

Melhor figurino: Rita Murtinho (“Chatô – O rei do Brasil”)

Melhor maquiagem: Maria Lucia Mattos e Martín Macias Trujillo (“Chatô – O rei do Brasil”)

Melhor efeito visual: Robson Sartori (“A estrada 47”)

Melhor montagem ficção: Karen Harley (“Que horas ela volta?”)

Melhor montagem documentário: Diana Vasconcellos (“Chico – Artista brasileiro”)

Melhor som: Bruno Fernandes e Rodrigo Noronha (“Chico – Artista brasileiro”)

Melhor trilha sonora original: Zbgniew Preisner (“A história da eternidade”)

Melhor trilha sonora: Luiz Claudio Ramos (“Chico – Artista brasileiro”)

Melhor longa-metragem estrangeiro: “O sal da terra”, de Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado

Melhor longa-metragem animação: “Até que a Sbórnia nos separe”, de Otto Guerra

Melhor curta-metragem de animação: “Égun”, de Helder Quiroga

Melhor curta-metragem documentári: “Uma família ilustre”, de Beth Formaggini

Melhor curta-metragem ficção: “Rapsódia de um homem negro”, de Gabriel Martins

