Grande Final da Copa Brasil de Sprint Triathlon movimenta a Ponta Negra

Iuri Vinuto, 25, de São Paulo, e Vittória Lopes, 25, do Ceará, foram os campeões da Grande Final Copa Brasil de Sprint Triathlon, categoria Elite, que aconteceu neste sábado (14), na praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A prova, que reuniu 370 triatletas, de 21 federações, contou com o apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Esta foi a segunda vez que a capital amazonense sediou a competição nacional, a primeira vez foi em 2014. Os cinco primeiros colocados de todas as categorias garantiram vaga para o Mundial na Austrália, em 2018.

Campeão da elite, Iuri Vinuto declarou que gosta muito de competir em Manaus por conta do público e do clima. “Vim aqui recentemente para uma etapa do Sesc, onde também fui campeão. Então, conheço o percurso, o público, o clima, hoje acabou chovendo, diferente das outras vezes, mas eu vim em busca da vitória e deu certo. Adoro competir aqui”.

Para a cearense Vittória Lopes a capital amazonense é sinônimo de sorte. “É sempre bom conseguir um título, e já é a segunda vez que fico em primeiro lugar na copa Brasil Sprint. Manaus sempre me traz sorte porque eu já ganhei campeonatos aqui, inclusive, meu primeiro junior de natação também foi aqui”.

Chuva não atrapalhou

Mesmo com uma manhã chuvosa, os atletas compareceram e fizeram uma grande prova. Antônio Neto, Presidente da Fetriam (Federação de Triathlon do Amazonas) disse que no início ficou apreensivo por conta da chuva, mas no decorrer da prova se tranquilizou. “Graças a Deus, tivemos uma excelente prova, a chuva chegou a me preocupar um pouco. Mas a gente teve muita atenção pra evitar acidentes, ainda mais no ciclismo porque havia uma quantidade grande de atletas. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. E nós recebemos inúmeros elogios, os atletas de outros Estados não imaginavam encontrar uma prova desse nível em Manaus”, afirmou.

O presidente da Confederação Brasileira de Triathlon (CBtri), Marco La Porta, também foi só elogios a organização do evento. “Foi uma prova muito boa, organizada. A gente quando vai realizar um campeonato brasileiro aqui em Manaus, fica tranquilo porque sabe que a Fetriam tem uma estrutura muito boa, de pessoal e material. Ela já vem fazendo grandes eventos da modalidade, então, os atletas já ficam felizes porque sabem que vão encontrar uma prova bem organizada”.

A titular da Secretaria do Estado de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL), Janaina Chagas prestigiou e ao final entregou os troféus aos campeões da elite. “Em nome do Governo do Amazonas fico muito feliz em saber que a capital, mais uma vez, recebeu um evento nacional, que contou com a participação de grandes atletas de todo o Brasil. A Fetriam está de parabéns pela organização”, completou.

