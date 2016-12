Grand Slam de jiu-jítsu movimentou Manaus no fim de semana

Mais de 1,2 mil cascas-grossas “rolaram” nos tatames montados na Arena Amadeu Teixeira, Zona Centro-Sul de Manaus, nesse fim de semana.

No sábado (3) e domingo (4) ocorreram as disputas por prêmios em dinheiro, medalhas, troféus e cinturões personalizados da primeira edição do Amazon Grand Slam de Jiu-Jítsu, de organização da Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Esportivo (Fajje).

Antes do início dos embates, as vítimas da tragédia do voo da Chapecoense foram lembradas com direito a um minuto de silêncio.

A competição contou com atletas de Anori, Coari, Manacapuru, Parintins, além de acreanos e paulistas. “O Amazon Grand Slam é uma porta que se abre para descobrir novos competidores. Precisamos avaliar os lutadores do interior do Estado, que muitas vezes devido distância não possuem tamanha visibilidade. Essa primeira edição está sendo um sucesso, de um nível técnico altíssimo. Saber que vem competidores de longe e que persistem no esporte é muito gratificante”, frisou Luis Neto, presidente da Fajje.

História de superação

O faixa-preta Walison Lima, 35, que pratica o jiu-jítsu desde os 15 anos de idade, ficou no pódio mesmo com as dificuldades que tem para treinar e trabalhar. Representando academia Juarez Harles, no Manoa, Zona Norte da capital, o atleta que também é supervisor de distribuição, garante que não pensa em largar os tatames. “São muitos compromissos, mas eu passei a semana inteira pensando nesta disputa. Não é fácil, mas o esporte faz parte da vida da gente”, disse Lima.

Próximas disputas

O Amazon Open será o próximo encontro entre atletas da modalidade e ocorrerá na segunda quinzena de ferreiro na Arena Amadeu Teixeira.

