Grace Gianoukas comanda talk show no próximo dia 26 em Manaus

Mais novo projeto da Terça Insana Produções Artísticas, o espetáculo ‘Grace Gianoukas recebe’ será apresentado no Teatro Manauara, no próximo dia 26, às 21h. A produção é uma espécie de talk show teatral onde Grace Gianoukas recebe convidados, personagens, espíritos, encomendas, sustos e o público com bom humor, ao lado dos artistas Darwin Demarch, Rita Murai e Eraldo Fontiny. O ingresso custa R$ 40 (meia entrada) e já está à venda pelo site www.ingresse.com e na bilheteria do teatro, localizado no Piso Buriti do Manauara Shopping (avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.300, Adrianópolis).

O teatro vai ser transformado em um avião e o público em passageiros de um possível voo. Enquanto a aeronave não decola, os personagens apresentam uma reflexão bem-humorada sobre o país. Grace Gianoukas aborda as origens da corrupção no Brasil e o fundamentalismo crescente no país. Ela recebe sua assistente de palco Sheila (Darwin Demarchi) para novas aventuras, o quadro ‘infantil’ da Lili (Eraldo Fontiny), e tem de lidar com a ansiedade de uma passageira fumante inveterada (Rita Murai). Quem participa ainda é o Aedes aegyptis (Darwin Demarchi) e entrevistados locais.

A gaúcha Grace Gianoukas tem 32 anos de carreira e já participou de produções como o programa infantil ‘Rá Tim Bum’, pela TV Cultura, criou o projeto teatral Terça Insana, fez uma participação na novela ‘Cúmplices de um Resgate’, no SBT, e, atualmente, atua no folhetim global ‘Haja coração’, como Teodora Abdala.

O ator Darwin Demarch está no elenco fixo da Terça Insana e fez parte do elenco da série ‘Eu odeio meu chefe’, exibido pelo canal TBS. Rita Murai já atuou em televisão, teatro e cinema, como no filme ‘De cara limpa’, de Sergio Lerrer. E Eraldo Fontiny emplacou na internet com o sucesso da garota ‘Lili’, onde veiculou nacionalmente o bordão ‘Minha mãe deixa’.

Jornal EM TEMPO