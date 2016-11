Governo vai usar R$ 16,2 bilhões extras com restos a pagar

O governo publicou quarta-feira (30), em edição extra do Diário Oficial da União, decreto de programação orçamentária que autoriza o uso extra de R$ 16,2 bilhões este ano.

Segundo o Ministério do Planejamento, os recursos extras serão destinados “primordialmente ao pagamento de restos a pagar e para fazer frente a riscos fiscais que possam se concretizar até o fim do exercício”.

O dinheiro extra veio da arrecadação com a repatriação de recursos de brasileiros no exterior, que tiveram de pagar impostos e multas para regularizar esses recursos no país. O governo arrecadou R$ 46,8 bilhões com a repatriação.

Agência Brasil