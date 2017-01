Governo vai investir mais de R$ 1 bi em educação no Amazonas

O governador do Amazonas, José Melo (Pros), anunciou nesta terça (31), um pacote de obras de mais de R$ 500 milhões para a melhoria da educação na capital e no interior do Estado. O investimento total será de aproximadamente R$ 1,1 bilhões.

O pacote vai contemplar a construção de 53 escolas padrões, sendo 30 na capital e 23 no interior, em 20 municípios; a reforma de 112 escolas, sendo 19 em Manaus e 93 no interior, em 44 municípios. O investimento ainda inclui a reforma e ampliação de quatro unidades no interior do Estado.

Com informações da assessoria