Governo vai anunciar medidas para fomentar turismo brasileiro

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, disse nesta quarta-feira (5), após participar de mesa redonda no World Travel Market Latin America (WTM Latin America 2017), na capital paulista, que o governo vai anunciar medidas para incrementar o turismo no país na próxima terça-feira. Ele adiantou apenas que as ações estão ligadas às três premissas da Organização Mundial do Turismo: conectividade aérea, promoção do turismo e política de facilitação de vistos. Segundo ele, o fluxo turístico atual é de 60 milhões de brasileiros e há capacidade para que mais 40 milhões entrem no mercado.

“O governo brasileiro tem investido na concessão de aeroportos. Já foram quatro este ano e outros serão feitos no segundo semestre. Vários regionais estão no orçamento da União para serem iniciados este ano. Com o fortalecimento da aviação civil e da infraestrutura de aeroportos nacionais, nós poderemos ter vários outros brasileiros viajando pelo país fortalecendo o turismo doméstico”, disse.

Beltrão informou ainda que o governo está trabalhando para trazer cada vez mais turistas estrangeiros para o país, mas não detalhou as medidas. “No ano passado tivemos aumento de 5% de turistas internacionais vindo para cá. Se compararmos com Londres, que foi a última Olimpíada antes do Rio de Janeiro, o aumento foi de 1%. Esperamos que este ano aumente mais.”

Questionado sobre a violência no Rio de Janeiro e a chance de que isso prejudique o turismo brasileiro, ele ressaltou que essa situação é uma exceção no país e não uma regra. “Essa é uma questão pontual, não é o que acontece todos os dias no país. É errado dizer isso. Em outros países do mundo que têm o turismo muito forte há [atos de] terrorismo acontecendo praticamente todo mês e eu não vejo a imprensa dizer que isso é uma coisa ruim para esses países”, afirmou.

Beltrão disse ainda que o brasileiro deve olhar para o país de forma mais positiva procurando cada vez mais promover o que o Brasil tem de bom. “Nosso país tem muito o que mostrar, muitas belezas naturais, muitos destinos. Essa é que é a regra. Mostrar o que tem de bom”.

De acordo com o ministro, para mostrar os pontos positivos do turismo brasileiro, o governo está fazendo promoções por meio do Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur) e desenvolvendo um aplicativo para telefones móveis, que deve ser lançado em breve para divulgação no exterior.

“O aplicativo será lançado para ser divulgado em outros países, mostrando todo o nosso potencial turístico e mostrando que nosso país está preparado para receber cada vez mais turistas à altura de qualquer país do mundo”, disse.

Flávia Albuquerque

Agência Brasil