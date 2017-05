Governo Temer causa insatisfação no AM

O governo de Michel Temer completou 1 ano nesta sexta-feira (12) ainda sem ter dado grandes frutos para o Amazonas e a Região Norte, conforme avaliação de especialistas e agentes importantes do setor econômico locais.

Sem ter ocorrido nenhuma medida diretamente para os Estados da região, entre eles o Amazonas, o nome de Michel Temer é visto com desconfiança. Doze meses depois, a equipe econômica tem entre as principais políticas as reformas trabalhista e da Previdência, além da PEC que limita gastos públicos.

O presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas Bancárias do Amazonas (Seeb-AM), Nindberg Barbosa, disse que para os trabalhadores do Amazonas, o governo Temer não trouxe melhora, porque as reformas que estão implementadas são danosas. “Este governo ainda não disse para que veio e onde quer ir”, pontuou.

Barbosa avaliou que ao assumir o Palácio do Planalto, Temer gerou uma expectativa nos trabalhadores que ainda não se concretizou. A população aguarda geração de emprego e reformas que ajudassem o trabalhador. “São frustrantes as atitudes as condutas do governo Temer até aqui”, comentou.

O economista José Laredo disse que uma mudança ainda não aconteceu porque a economia do Amazonas depende de uma recuperação efetiva da nacional para se reerguer junto. Ele aponta que, nesse particular aspecto, as reformas feitas para diminuir a inflação e a dívida pública e recuperar o crescimento são importantes para que o mercado nacional volte a demandar bens de consumos duráveis, que é a principal demanda de produção no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Tempo

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Amazonas (Sinduscon-AM), Frank Souza, ressalta que todas as medidas tomadas ainda vão levar tempo para evoluir na economia, tem sentido alguns efeitos como a redução da inflação que caiu quase pela metade de quase 8% para 4%.

Outro fator apontado pelo empresário é que Temer não deu nenhum estímulo ao programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Joandres Xavier

EM TEMPO