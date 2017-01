Governo suspende subsídios às empresas do transporte coletivo de Manaus

Os subsídios concedidos pelo Governo do Amazonas às empresas de transporte coletivo de Manaus, na forma de isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do combustível e remissão do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A decisão leva em consideração o aumento de 10% da passagem de ônibus anunciado nesta quinta-feira (26), pela Prefeitura de Manaus.

A passagem de ônibus será de R$ 3,30 e passa a vigorar a partir deste sábado (28). Ao aumentar a tarifa, as empresas descumpriram acordo firmado com o Governo e a Prefeitura de Manaus para manutenção do preço da passagem, mediante a concessão de subsídios na forma de renúncia fiscal do Estado. Somente nos últimos três anos, os valores subsidiados chegaram a R$ 131,7 milhões, incluindo também repasses de recursos diretos às empresas.

“Se as empresas descumpriram o acordo e aumentaram a passagem, não faz sentido o Estado manter incentivos milionários de ICMS e IPVA. Não tem vantagem alguma para a população, que perde duas vezes, com o aumento da tarifa e também quando o Estado deixa de arrecadar recursos que podem ser revertidos para os serviços públicos. Prefiro aplicar esses recursos na saúde e segurança”, afirmou o governador José Melo, que está em Macapá (AP), onde participa do 13º Fórum de Governadores da Amazônia Legal.

ICMS

Somente com a isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do combustível (Óleo Diesel e Biodiesel), o Estado abriu mão de R$ 105,9 milhões entre 2014 e 2016. Ano passado, por exemplo, em plena crise, o Amazonas teve uma queda de mais de R$ 1,5 bilhão na Receita. As empresas deixaram de pagar cerca de R$ 40 milhões em ICMS. Em 2015, a renúncia foi de pouco mais de R$ 35 milhões e em 2014, R$ 30,7 milhões. A medida é regulamentada pelo Decreto Estadual nº 27.500 e vem sendo adotada desde 2008.

IPVA

As empresas também receberam remissão na cobrança do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), cujos valores somados ultrapassam R$ 10,1 milhões, entre 2014 e 2015. E por último, entre 2015 e 2016, o Governo repassou mais R$ 15,6 milhões às empresas em valores reais para subsidiar a passagem. Desse total, R$ 9,1 milhões foram pagos em 2015 e R$ 6,5 milhões em janeiro de 2016.

Com informações da assessoria