Governo sírio diz que ataque ordenado por Trump é ‘irresponsável’ e ‘imprudente’

A Síria afirmou, na manhã desta sexta-feira (7), que o ataque dos Estados Unidos a base militar de Al-Shayrat, em retaliação ao ataque químico que deixou pelo menos 80 mortos na última terça-feira, foi “irresponsável” e “imprudente”. A informação é da Associated Press.

O presidente americano, Donald Trump ordenou o ataque com 59 mísseis Tomahawk. A Rússia já anunciou que vai reforçar as defesas antiaéreas do exército sírio.

Líderes mundiais repercutiram o lançamento de 59 mísseis, pelos Estados Unidos, contra a base militar do governo da Síria nessa quinta-feira (6). A Rússia repudiou fortemente, enquanto a França, a Alemanha e Israel apoiaram o ataque. Segundo o presidente norte-americano, Donald Trump, a ação foi uma resposta ao ataque químico lançado no começo da semana pelo Exército sírio, comandado pelo presidente Bashar Al Assad.

Em comunicado, o presidente russo, Vladmir Putin, disse que o lançamento dos mísseis agrediu um Estado soberano e isso representa “um golpe nas relações da Rússia com os Estados Unidos”.