Governo reforça segurança para o Dia do Trabalhador e Festa do Cupuaçu

Para garantir a ordem pública, prevenir a criminalidade e preservar a vida, o Governo do Amazonas reforça a segurança durante o final de semana prolongado, em razão do feriado Dia do Trabalhador (1º de maio), e da Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo (distante 117 km de Manaus). Vários órgãos de segurança estarão envolvidos em diversas operações que ocorrerão na capital e demais cidades do interior.

Coordenada pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI) da Polícia Militar do Amazonas, a operação Vitória Régia – Dia do Trabalhador atuará, de modo intensificado, nos mais diversos horários e pontos estratégicos, de todas as formas e modalidades de policiamento, no combate e prevenção de crimes, e buscará, ainda, estreitar a aproximação com a comunidade.

A Operação Vitória Régia – Dia do Trabalhador será desencadeada em diversas fases: policiamento ostensivo geral à pé em áreas comerciais; Ponto de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCV); redutores de velocidade e divisores de pista; barreiras itinerantes e fiscalização de bares, casas noturnas e assemelhados; além da repressão qualificada.

Serão ampliadas as ações policiais em Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Manaquiri, Autazes, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Iranduba, Careiro da Várzea e Careiro Castanho, todos da Região Metropolitana de Manaus (RMM) e nos demais municípios do interior. As ações da operação se estenderão por todo o perímetro urbano e rural, com ênfase nos pontos de entrada e saída dos municípios.

Na capital, Manaus, a segurança será mantida por meio da Operação Águia 4, com ações de saturação em todas as zonas geográficas da cidade, com base nos índices criminais levantados pelo setor estatístico da corporação e adotando as modalidades policiais de praxe.

Centro de Manaus e Ponta Negra

A recente reativação do grupamento Cosme e Damião, uma modalidade tradicional de patrulhamento a pé em duplas, além da ronda motorizada com viaturas de duas e quatro rodas, tem surtido efeitos previsto, resultando numa ação rápida e eficiente no atendimento das ocorrências na área central da capital. Outras modalidades de policiamento vêm sendo desenvolvidas pelas Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) nas suas zonas de cobertura da cidade e, mais recentemente, em um dos mais visitados pontos turísticos de Manaus, a Praia da Ponta Negra, será lançado já neste fim de semana, o patrulhamento ciclístico, batizado de Ciclopatrulha.

Interior

Ocorrem, neste feriadão, no interior do Amazonas, duas festas culturais e, para atender aos eventos, a Polícia Militar planejou duas operações distintas. A tradicional Festa do Açaí acontece no município de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus) e contará com a operação “Festa Cultural do Açaí 2017”, com policiamento ostensivo geral de excelência, proteção do patrimônio e das pessoas e a manutenção da ordem social.

Em Presidente Figueiredo acontece a 8ª Festa do Cupuaçu e 28ª feira de Agroindústria e de Negócios. A estimativa da polícia é de que a cidade receba 300 mil pessoas no evento, que conta com atrações musicais locais e nacionais, o que torna necessário uma maior atenção da segurança.

Nesta sexta-feira, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizou, por meio da Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle Municipal (CICC-M), em Presidente Figueiredo, também por conta da Festa do Cupuaçu.

Envira Segura – Diante da necessidade de proporcionar maior sensação de segurança no município de Envira, o Comando de Policiamento do Interior desencadeia a operação Envira Segura. Conforme o próprio CPI, a operação é justificada, ainda, pelo aumento recente dos índices estatísticos referentes à criminalidade.

Coari Segura – Deflagrada em 3 de abril, a operação Coari Segura segue até o dia 2 de maio. Em cumprimento a determinação do Alto Comando da PMAM, a operação visa dar pronta reposta à sociedade local, em razão, também, dos crescentes índices de criminalidade registrados nos últimos meses, conforme as estatísticas da corporação. A operação tem sido realizada na área urbana e rural de Coari, surtindo efeitos positivos.

Fiscalização

Passageiros que irão utilizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal por linhas de ônibus regulares ou veículos fretados, terão a segurança de seus trajetos reforçada pela fiscalização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam).

Em Manaus, o reforço será concentrado nas saídas da cidade, em parceria com as polícias Militar (PM), Civil (PC), Rodoviária Federal (PRF) e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Os principais pontos de abordagem da Arsam e demais órgãos, serão a Rodoviária Huascar Angelim, a barreira, no entroncamento das rodovias AM-010 (Manaus – Manacapuru) e BR-174 (Manaus – Boa vista), Ponte Rio Negro e Terminal Rodoviário de Presidente Figueiredo, por conta da realização da Festa do Cupuaçu.

Com informações da assessoria