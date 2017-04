Governo realiza oficinas sobre cuidados com a saúde do homem

Com objetivo de capacitar os profissionais da atenção básica do Amazonas, uma oficina foi realizada nesta sexta-feira (7), aconteceu no auditório Senador João Bosco, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A palestra foi ministrada pelo coordenador nacional da Saúde do Homem, Francisco Norberto Silva. Os cuidados com a saúde do homem também ganharam destaque nesta quinta-feira (6), com palestra realizada no município de Itacoatiara (distante a 270 KM da capital).

Desenvolvida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da saúde (Susam), a atividade teve como público alvo profissionais da saúde que atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF), nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), nos Distritos Sanitários de Saúde e os Agentes Comunitários de Saúde.

De acordo com Francisco, a cultura masculina é, ainda, a maior dificuldade enfrentada pela Saúde na atenção dos homens, que vivem em média 7,2 anos menos que as mulheres. “Não temos o costume de procurar a atenção básica, de realizar exames preventivos. O homem precisa acabar com essa auto-imagem de provedor e de que não precisa se cuidar”, afirmou.

Entre os temas das oficinas, esteve a própria Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, com destaque para os cinco eixos prioritários: acesso e o acolhimento, saúde sexual e reprodutiva, paternidade e cuidado, prevenção de violências e acidentes e as doenças prevalentes na população masculina.

“Essa política é relativamente nova e nós precisamos fazer esse trabalho de conscientizar nossos profissionais sobre a existência dela e como eles devem trabalhar para implantar a política de fato e garantir que os homens do nosso estado possam viver com mais saúde e qualidade de vida”, explica a coordenadora estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem, Thyana Palmeira.

