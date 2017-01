Governo reage: polícia toma conta das ruas de Manaus

Mais de 300 policiais saíram as ruas na noite desta sexta-feira (06), como reposta às ofensivas de organizações criminosas que estão colocando medo na população amazonense. A medida é uma reação da Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) para garantir a integridade dos cidadãos.

“Estamos realizando, a partir de hoje, uma força tarefa para aumentar o policiamento ostensivo na capital. Há muitos boatos espalhados na cidade, mas que necessariamente não passam disso”, informou o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado Jorge Eloi de Souza.

Para o delegado, não há confirmação de que os últimos acontecimentos nas ruas da cidade envolvendo homicídios e roubos esteja ligado as brigas entre as facções que resultaram na morte de 60 presos, na chacina do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no dia 1º de janeiro.

O delegado geral adjunto da Polícia Civil (PC), Izair Soares da Silva, destacou que a ação segue determinação do secretário da SSP, Sérgio Fontes.

“Estamos trabalhando para trazer tranquilidade para a população. Vamos fiscalizar ruas, bares, casas noturnas e áreas consideradas de risco, como possíveis pontos de comercialização de drogas”, garantiu Silva, que ainda pediu a colaboração da população para que, durante uma abordagem policial, fique tranquila e não demonstre reação negativa colaborando, assim, com o trabalho dos agentes.

A operação teve início por volta das 22h desta sexta-feira (6), quando o comboio policial saiu da Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, zona Centro Oeste, e percorreu os bairros São Jorge, Santo Antônio e Glória, na zona Oeste. “A operação será intensa por um período de duas semanas na capital”, afirmou o delegado geral adjunto da PC-AM

Isac Sharlon

EM TEMPO