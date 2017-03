Governo reafirma investimentos para o Festival de Parintins

O governador José Melo, recebeu nesta quinta-feira (30), 61 prefeitos do Amazonas para uma série de reuniões com o intuito de discutir investimentos para saúde, segurança, infraestrutura, produção, educação, dentre outros setores.

Nas reuniões, o Governo assegurou mais uma vez o investimento de R$ 4 milhões para o Festival Folclórico de Parintins. O prefeito Bi Garcia, participante desse encontro, considera a ajuda primordial para o evento folclórico.

“Nós também já estamos correndo atrás de patrocínios com novas empresas e pelo menos duas já garantiram investimentos. Nossa perspectiva é ter este ano pelo menos R$ 20 milhões para a realização do nosso festival, que é o maior do Brasil”, afirmou.

José Melo enfatizou que o Estado está à disposição de todos os municípios, levando melhorias e investimentos a todo o Amazonas.

“Recebemos todos os prefeitos de portas abertas, sem levantar nenhuma bandeira política, pois entendemos que todos foram eleitos e trabalham pelo povo e assim como nós, estão dispostos a trabalhar pela melhor forma de investir esses recursos”, disse o governador.

