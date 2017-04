Governo promove casamento coletivo de 19 casais em Manaus

A 4ª edição do Casamento Coletivo, promovida pelo Governo do Amazonas, foi realizada na noite deste sábado (1º), na Escola Estadual Antônio Bittencourt, situada no bairro da Glória, Zona Oeste de Manaus. Ao todo, 19 casais oficializaram a união, em um evento que reuniu cerca de 200 convidados e familiares dos noivos.

Realizada por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e o Fundo de Promoção Social (FPS), que arcaram com despesas cartorárias, alianças e ornamentação, a iniciativa é uma parceria com o Conselho Comunitário Gloriano que iniciou as inscrições para o casamento no ano passado.

A cerimônia contou com celebração civil e religiosa. “São casais que vivem juntos há anos, porém, não tem recursos financeiros para oficializar a união. Apesar de ser um ato que garante os direitos civis é, também, uma maneira de fortalecer os laços afetivos do casal e consequentemente da família”, afirmou o secretário executivo da Sejusc, Nildo Mello.

União

Um dos casais mais jovens da noite, Felipe da Silva, 25, e Keitiane da Silva, 18, já dividem algo além do sobrenome, um filho, que, em março, completou três meses de vida. “Nós já vivemos juntos há mais de um ano e com essa oportunidade dada pelo Governo do Amazonas, resolvemos selar de vez a nossa relação e viver como marido e mulher”, disse o noivo.

Para keitiane, a oficialização da relação foi a realização de um sonho. “Acho que toda mulher sonha em achar o homem certo para dividir os momentos e casar. Hoje, eu estou realizando esse sonho junto com muitas outras noivas que estão aqui. Estou mesmo muito feliz”, garantiu.

Festa sem custos

De acordo com o presidente do Conselho Comunitário Gloriano, Gilmar Camabeth, se o casamento não fosse custeado pelo Governo do Amazonas, os trâmites do cartório custariam para cada casal de noivos, de R$ 500 a R$ 800 mais os gastos com a festa e coquetel. “Eu fiquei muito feliz, pois a secretaria (Graça Prola) se prontificou de imediato em ajudar. O governador José Melo e a primeira-dama Edilene Gomes foram essenciais para a realização desta linda celebração. Muitos não poderiam fazer essa festa sem esse apoio do Governo do Amazonas”, disse Camabeth.

