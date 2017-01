Governo oferece mais de 2,5 mil vagas para programas esportivos na Vila Olímpica

Revelar talentos, incentivar a base e promover qualidade de vida. Focando nesses três pilares, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), estará com as inscrições abertas no período de 1º a 10 de fevereiro para os programas de ‘Escola de Iniciação Esportiva’ (EIE), que compreende crianças e jovens de 6 a 16 anos, e o ‘Atividades Comunitárias’, direcionado às pessoas a partir dos 17 anos em diante.

As aulas iniciam no dia 13 de fevereiro, todas no complexo da Vila Olímpica de Manaus, localizado na Av. Pedro Teixeira, 400 – Dom Pedro.

Para a Escola de Iniciação Esportiva são ofertadas 1.400 vagas, duzentas a mais do que ano passado, e os interessados poderão optar por 12 modalidades, sendo tênis de mesa, atletismo, judô, boxe, luta olímpica, ginástica rítmica, ginástica artística, xadrez, vôlei, basquete, futsal e handebol. As aulas acontecem em dois turnos: das 7h30 às 11h30 ou das 13h30 às 17h30. Cada turma tem até uma hora e meia de aula e no dia da inscrição a pessoa recebe o cronograma de atividades. No caso da EIE, cada criança ou jovem tem direito a três aulas alternadas por semana, sendo segunda e quarta ou terça e quinta e todas as sextas-feiras.

“A Escola de Iniciação Esportiva é um dos principais programas da Sejel, pois é através dele que desvendamos aqueles meninos e meninas capazes de despontar no esporte. Os professores, que são capacitados, conseguem identificar no aluno o talento para determinada modalidade e do EIE já saíram muitos atletas que atualmente defendem nosso Estado em competições locais, nacionais e até internacionais. Este ano, a grande novidade fica por conta da Luta Olímpica, um esporte que nunca havia sido oferecido, mas que era bastante solicitado, e deve revelar muitos lutadores. Além do que, o número de vagas oferecidos em 2017 aumentou para atender a grande procura”, destacou o titular da Sejel, Fabricio Lima.

As Atividades Comunitárias vão oferecer 1.200 vagas e o programa vai disponibilizar três modalidades, sendo caminhada orientada, ginástica e aula de ritmos. O interessado tem opção de dois horários para a prática: 6h às 8h30 e das 18h às 20h. As aulas são diárias, de segunda a sexta-feira.

“A pessoa que desejar participar de mais de uma atividade, pode se matricular, desde que os horários não passem a coincidir. São ações que vão ser desenvolvidas à comunidade para disseminar qualidade de vida, mais saúde e bem-estar físico, bem como espiritual. Esses dois programas atendem uma família inteira, tanto o filho, quanto os pais e avós, englobando crianças, jovens e terceira idade, que querem adotar uma atividade para sua vida”, destacou a coordenadora do programa, Lilian Valente.

Inscrições e documentos

As inscrições para a Escola de Iniciação Esportiva e Atividades Comunitárias serão realizadas na Vila Olímpica de Manaus, logo no início do complexo, próximo a arquibancada do Parque Aquático. Para as atividades é cobrado o valor de R$15 mensal.

No ato da inscrição, são pedidos os seguintes documentos para quem desejar participar da Escola de Iniciação: 2 fotos, comprovante de residência, certidão de nascimento (1 xerox) e comprovante de escolaridade. Enquanto que para as Atividades Comunitárias é pedido: 2 fotos, comprovante de residência, certidão de nascimento (1 xerox) ou RG e laudo médico.

Escola de Iniciação Esportiva

Período de inscrições: de 1º de fevereiro até 10 de fevereiro ou enquanto durarem as vagas.

Local da inscrição: Vila Olímpica de Manaus, no início do complexo. Documentos solicitados: 2 Fotos, Comprovante de residência, Certidão de Nascimento (1 xerox), comprovante de escolaridade. Número de vagas: 1.400 (em 2016 foram 1.200). Valor: R$ 15 mensalmente. Horário das atividades: das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Escola de iniciação: de 6 a 16 anos

Modalidades: Tênis de Mesa, Atletismo, Judô, Boxe, Luta Olímpica, Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Xadrez, Vôlei, Basquete, Futsal, Handebol. Início das atividades: 13 de fevereiro

Atividades Comunitárias

Período de inscrições: de 1º de fevereiro até 10 de fevereiro ou enquanto durarem as vagas. Local da inscrição: Vila Olímpica de Manaus, no início do complexo. Documentos solicitados: 2 Fotos, Comprovante de residência, Certidão de Nascimento (1 xerox) ou RG e laudo médico. Número de vagas: 1.200. Valor: R$ 15 mensalmente. Horário das atividades: das 6h às 8h30 e das 18h às 20h. Escola de iniciação: a partir dos 17 anos. Modalidades: Caminhada, Ginástica e Ritmos. Início das atividades: 13 de fevereiro.

Com informações da assessoria