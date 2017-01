As secretarias de Administração Penitenciária (Seap), de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e de Assistência Social (Seas) vão prestar apoio às famílias dos detentos mortos durante rebeliões e motins das unidades prisionais de Manaus. A decisão foi tomada pelo governador José Melo, na manhã desta terça-feira, 3 de janeiro. As secretarias estão montando um grupo de trabalho para iniciar os procedimentos de assistência.

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) já iniciou os trâmites para a indenização das famílias. A Procuradora Heloysa Simonetti afirmou que nas próximas semanas vão acontecer reuniões com a direção da Seap e membros da Defensoria Pública do Estado para estipular os procedimentos a serem seguidos para o pagamento das indenizações.

Governo monta força-tarefa de apoio às famílias de detentos mortos em rebelião

Com informações da assessoria