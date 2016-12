Governo libera R$ 150 milhões para recuperação de ruas no Distrito Industrial

O governo federal liberou R$ 150 milhões para o asfaltamento das ruas do Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. O recurso é oriundo de emenda da bancada do Amazonas ao Orçamento deste ano. O decreto, de número 8.926, foi publicado nesta sexta-feira (9) no Diário Oficial da União (DOU) como ação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) a ser executada por meio de transferência obrigatória.

São 56 quilômetros de vias que estão em condições precárias afetando o transporte de trabalhadores e os serviços das indústrias. Cerca de 250 mil pessoas trafegam diariamente pelas 33 vias do Distrito.

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB), autora da emenda, diz que o decreto vai permitir que a Suframa conclua de imediato o convênio com a Prefeitura de Manaus para dar início às obras. “Na emenda solicitamos R$ 200 milhões, mas a Comissão Mista de Orçamento aprovou R$ 150 milhões que acredito ser suficiente para o asfaltamento”, explicou.

“As obras de revitalização do sistema viário do Distrito Industrial influenciam diretamente na atração de novos empreendimentos e investimentos para o Polo Industrial de Manaus”, justificou a parlamentar.

