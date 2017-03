Governo intensifica oferta de teste rápido para HIV durante esta semana

Durante toda esta semana, as fundações de Medicina Tropical (FMT-HVD) e Alfredo da Mata (FUAM) intensificarão a oferta de testes rápidos para diagnóstico de HIV. O atendimento na FUAM é realizado de 7h às 9h e na FMT-HVD de 10h às 14h, com encerramento na sexta-feira (31).

A iniciativa faz parte da ‘Semana de Conscientização do Diagnóstico Precoce de HIV’, criada pelo Governo do Estado, através da Lei 4.444/2017. As atividades são organizadas pela Coordenação Estadual de DST/AIDS e Hepatites Virais, que atua vinculada à FMT-HVD.

De acordo com a diretora presidente da FMT-HVD, Graça Alecrim, a iniciativa do Governo do Estado é de extrema importância para alertar a população e, principalmente os jovens, que compõem a faixa etária de maior incidência da doença, para a importância do diagnóstico precoce. “Os tratamentos disponibilizados, hoje, oferecem condições para que os pacientes convivam com a doença tendo qualidade de vida. Porém, é preciso ressaltar que a Aids não tem cura, além de provocar uma série de restrições à vida do paciente, que precisará de acompanhamento contínuo “, destaca.

Dados

Segundo o Boletim Epidemiológico HIV/Aids, do Ministério da Saúde (MS), o Amazonas registrou 1.227 novos casos de HIV e 299 óbitos, em 2016. O estado tem apresentado taxas de detecção superior à média nacional, desde 2006. O maior pico foi em 2013, quando a taxa se situou em 37,4 casos por 100 mil habitantes, 83% maior que a média nacional, que é de 20,4 casos. Em 2016, a taxa ficou em 31,5 casos por 100 mil habitantes.

Aplicativo para os jovens

A coordenadora estadual de DST/AIDS e Hepatites Virais, Silvana Lima frisa que uma das principais preocupações nos últimos anos tem sido a alta incidência de casos de HIV entre jovens e adolescentes. Por isso, o Governo do Estado lançou, no final de 2016, o aplicativo ‘Viva Mais App’. A ferramenta tem o objetivo de auxiliar os jovens a tirar dúvidas sobre os métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento.

No aplicativo, o usuário tem acesso a conteúdos informativos, através de games. Ao fazer o login, o usuário responde a um ‘quis’, questionário em que será possível analisar o grau de risco e vulnerabilidade dele em relação ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Dentre as perguntas está, por exemplo, a última vez que teve relação sexual sem proteção. O app conta, também, com um ‘feed’ de notícias interativo, com todas as novidades sobre HIV/Aids. O usuário também poderá saber a localização de serviços de saúde para diagnóstico e tratamento do vírus. O app está disponível para o sistema operacional Android e pode ser baixado na loja da Play Store.

Com informações da assessoria