Governo injeta mais de R$ 250 milhões com 13º

A segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais será paga nos dias 14 e 15, deste mês, e deve injetar R$ 250 milhões na economia do Amazonas, o que pode aquecer as vendas de final de ano no comércio. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, José Melo na tarde desta segunda-feira (5). Em julho, o governo pagou 30% do valor do salário para todos os funcionários.

“Para o nosso governo, a garantia do pagamento do décimo terceiro salário também é a certeza de que todos os esforços ao longo deste ano valeram a pena. Enquanto a maioria dos estados brasileiros sequer sabem quando vão ter dinheiro para isso, o Amazonas cumpre os compromissos com os servidores. É dinheiro que movimenta a economia e garante paz e mais tranquilidade às famílias neste fim de ano”, disse Melo.

Este mês os servidores vão receber o valor equivalente a 70% do 13º salário e, segundo o secretário estadual da fazenda, Afonso Lobo, o pagamento dos mais de 70 mil funcionários só é possível graças à boa gestão pública feita a partir da redução de custos.

“O Amazonas foi o estado mais afetado pela atual crise do país, uma vez que nossa economia está diretamente ligada a Zona Franca de Manaus. Porém, com a boa gestão feita pelo governador José Melo, que cortou custos, reduziu cargos comissionados e a estrutura, além de renegociar contratos, nós pudemos garantir o pagamento do 13º”, destacou Lobo.

Com informações da assessoria