Governo inicia pagamento dos terceirizados da saúde nesta sexta; dia foi marcado por protesto da categoria

Após o ato que marcou o início da tarde desta quinta-feira (20), profissionais da saúde, terceirizados por empresas alvo de investigação da Polícia Federal (PF) na operação ‘Maus Caminhos’, devem começar a receber os pagamentos dos salários em atraso a partir de hoje. A informação foi dada pela Secretaria de Comunicação (Secom) do Amazonas por meio de nota.

Os manifestantes realizaram dois protestos na avenida Mário Ypiranga; sendo um em frente à sede da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), bairro Parque Dez de Novembro, e outro em frente ao prédio do Ministério Público do Trabalho (MPT), bairro Flores, ambas na Zona Centro Sul da cidade. Após o ato na Aleam, os manifestantes seguiram para frente da sede da Secretaria de Estado de Saúde do Amazona (Susam), situada na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. De acordo com o Presidente dos Sindicatos dos Condutores de Ambulâncias do Amazonas, Manuel Araújo Lima, ficou acertado em documento, a continuidade do trabalho da categoria.

“O acordo firmado é de manter os profissionais, que hoje são vinculados à Salvare, quando tiver uma nova empresa terceirizada. Além disso, o pagamento de dois meses do salário atrasado na próxima quarta-feira (26). E os servidores serão de responsabilidade da Susam, e não mais da Salvare”, explicou.

Manuel ainda informou que os veículos de serviço que, atualmente, estão sendo recolhidos pela empresa terceirizada, ficará também sob responsabilidade da Susam, conforme portaria emitida pelo Ministério Público (MP).

“O objetivo é não paralisar os serviços de atendimento para a população. Agora, a partir do acerto, já redistribuímos as ambulâncias para os devidos plantões”, disse.

A nota, divulgada no início da noite desta quinta, informa que o pagamento dos salários dos funcionários das empresas Total Saúde e Serviços Médicos e Enfermagem LTDA e da Salvare Serviços Médicos começam a ser feitos nesta sexta-feira (21) e que a Susam assumiu temporariamente a gestão dos serviços prestados nas unidades de saúde do estado pelas empresas que estão com as contas bloqueadas pela justiça.

“Dessa forma, garante-se a normalidade do atendimento, sem prejuízos à população, ao mesmo tempo em que determinou a realização de medidas administrativas úteis e necessárias ao pagamento da remuneração dos empregados diretamente envolvidos com a prestação dos serviços de saúde nas unidades do Estado, conforme Portaria 574/2016 – GSUSAM, datada de 18 de outubro”, explica a nota.

De acordo com o titular da pasta, Pedro Elias de Souza, independentemente da decisão judicial, a administração estadual tem ciência da importância da remuneração profissional dado seu caráter alimentar. Ainda por meio do documento, o secretário ressalta que, por não possuir vínculo empregatício com os funcionários terceirizados, buscou-se junto à Procuradoria Geral do Estado (PGE) respaldo para fins de solução da demanda, oportunidade na qual o referido órgão procedeu à indicação do procedimento jurídico adequado.

Manoela Moura

Com informações da assessoria