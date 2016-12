Governo inauguram Residencial Viver Melhor III no Monte das Oliveiras

O governador do Amazonas, José Melo, e o ministro das Cidades, Bruno Cavalcanti de Araújo, vão inaugurar nesta segunda-feira (19), o Residencial Viver Melhor III, na Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

O empreendimento possui dois mil apartamentos e vai beneficiar cerca de 10 mil pessoas que possuem renda mensal de até R$ 1.600,00. O investimento total do Residencial é de R$ 131.971.900 milhões, com contrapartida do Governo do Estado de R$ 7.971.900,00 milhões, além do terreno de 170 mil metros quadrado.

A seleção dos beneficiados foi feita pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir da análise do perfil de pessoas cadastradas no banco de dados da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab).

Os perfis foram enviados e selecionados pela Caixa, conforme os requisitos definidos pelo Governo Federal para Beneficiários do “Programa Minha Casa Minha Vida”. As prestações vão variar de R$ 80 a R$ 250,00.

Com informações da assessoria