Governo inaugura nova sede da Junta Médica e lança o agendamento online

Com uma infraestrutura maior e mais moderna, a nova sede da Junta Médica do Estado do Amazonas foi inaugurada nesta segunda-feira (3), pelo governador do Amazonas, José Melo. Entre as novidades está o serviço de agendamento online. O prédio está localizado na rua Igarapé de Manaus, s/nº, quadra 3, Parque Residencial Manaus (Prosamim), no centro de Manaus.

Com 536,85 m2 de área construída, reformada e ampliada, a nova estrutura contará com seis novos consultórios, sala de espera, sala de reunião, área para atendimento público, sala de serviço social, um auditório, sala de arquivo, salas administrativas, três banheiros, e uma sala voltada para comunidade do entorno da Junta, onde futuramente serão oferecidas atividades, oficinas e palestras.

“Nós estamos aqui inaugurando a nova Junta Médica, moderna e ampliada, que vai gerar maior conforto para o servidor e, mais ainda, também estamos disponibilizando agendamento online para os atendimentos. Isto segue a linha que o nosso governo vem trabalhando, que é a de modernização dos serviços, a exemplo da Seduc que está toda informatizada. E este mesmo trabalho será estendido à Saúde, para que a gente possa ter a Saúde na Palma da Mão. Agora o servidor não precisa mais vir à Junta enfrentar fila para o agendamento. Ele pode fazer isso do conforto de sua casa”, explicou José Melo.

Para o secretário estadual de Administração e Gestão (Sead), Silvio Romano, a inauguração da nova sede é concretização do Programa Bem-Estar do Servidor. “O servidor que vem em momento muitas vezes delicado precisa ser bem atendido, se sentir acolhido. E este espaço vai proporcionar isso. Foi um trabalho de equipe. Vamos trabalhar junto à comunidade, para que ela se beneficie com a nossa chegada. Reservamos uma sala para desenvolver diversas atividades para as pessoas do entorno”, revelou.

De acordo com a presidente da Junta, a médica perita Glaura Dias, a nova sede vai proporcionar um maior conforto aos servidores pacientes. “Agora são seis consultórios e a área de recepção também é bem maior. Melhorou a parte estrutural e operacional. Com esse novo formato, vamos melhorar no acolhimento, no atendimento e nos demais serviços”, informou Glaura Dias.

Atendimentos

A Junta Médica do Estado atendeu, em 2016, cerca de 25 mil servidores, a maioria em busca de uma avaliação da capacidade laborativa. A média, nestes primeiros meses de 2017, tem sido de 110 pacientes atendidos mensalmente. A Junta é formada, atualmente, por uma equipe de seis médicos peritos e mais a presidente, que também tem a mesma formação profissional.

Agendamento fácil

Para agendar um atendimento, o servidor público deve acessar, de qualquer computador, o endereço de internet http://servicos.sead.am.gov.br onde abrirá um menu de alternativas com os diversos serviços destinados ao servidor. Neste local, encontra-se o link da Junta Médica. O botão ‘Realizar agendamento’ abre um formulário que deverá ser preenchido com os dados do servidor e o tipo de atendimento: admissional ou médico. Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Com informações da assessoria