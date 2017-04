Governo inaugura mais uma feira de produtos regionais no interior

Mais uma Feira de Produtos Regionais vai ser inaugurada no próximo domingo (30), no município de Boa Vista do Ramos (a 271 KM de Manaus). O local, que é de responsabilidade da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), vai receber em torno de 150 agricultores. Até outubro deste ano, pelo menos 12 Feiras serão inauguradas no interior do Amazonas, com itens que saem direto do produtor ao consumidor.

As novas feiras serão criadas graças aos recursos investidos pelo Fundo de Promoção Social (FPS). Cada nova feira implementada receberá da ADS kits com cinco tendas de 10m x 10m, seis expositores de inox para peixes, 100 mesas de plástico branca, 100 aventais e 100 bonés. E em suas inaugurações contarão com atendimento do Balcão de Agronegócios da ADS e toda a assistência para a inauguração.

De acordo com o presidente da ADS, Lissandro Breval, as feiras de produtos regionais beneficiam a comunidade como um todo. “Para os agricultores e para os produtores rurais do Amazonas, as feiras aumentam suas rendas, eliminando o papel do atravessador trazendo mais qualidade de vida para suas famílias e os consumidores adquirem produtos de maior qualidade o que melhora a alimentação de toda a família.”, frisou.

A primeira feira já inaugurada no dia 31 de março, foi em Rio Preto da Eva (a 81 quilômetros de Manaus), e em apenas três edições, comercializou mais de 15 mil produtos. Além de Rio Preto da Eva outros municípios receberão a estrutura pela ADS, como Itacoatiara, Manacapuru, Benjamin Constant, Tefé, Iranduba, Maués, Lábrea, Boa Vista do Ramos, Carauari, Tapauá e Tonantins.

Tradição

Atualmente, funcionam sob a coordenação da ADS, em Manaus, cinco feiras, que operam nos seguintes locais: Feira da Agremiação de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (ASA); na Polícia Militar (PM); no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam); na Escola Estadual Júlio Cesar de Morais Passos (Cidade Nova) e a mais nova, inaugurada em setembro do ano passado, no Shopping Sumaúma, que começou com 34 produtores e hoje conta com mais de 50 participantes.

Participam das feiras, hoje, 57 cooperativas, associações e produtores rurais individuais. Em todo o Amazonas, as feiras beneficiam, em média, 2.953 famílias. E já tiveram mais de um milhão de visitantes. Entre os produtos oferecidos estão hortifrutigranjeiros, mel, pães, doces, queijos, carnes, peixes, pimentas, entre outros produtos regionais.

