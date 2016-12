Governo federal libera R$ 24 mi para Manaus

Em mais um encontro com o presidente Michel Temer (PMDB), em Brasília, o prefeito Arthur Neto (PSDB) participou da liberação de um recurso de R$ 24,1 milhões do Governo Federal para Manaus. A confirmação do repasse foi feita durante reunião realizada ontem com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), no Palácio do Planalto.

O recurso faz parte de um montante de R$ 4,449 bilhões que foi arrecadado por meio de multa do programa de repatriação e que será partilhado com 5,6 municípios. A medida vai garantir que as prefeituras recebam os valores ainda hoje para concluir os pagamentos de contas de 2016.

Além do prefeito de Manaus, a reunião contou também com a participação o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e os prefeitos de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, de Palmas, Carlos Amastha, e de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho.

Ao falar sobre os benefícios que o recurso trará, Arthur explicou que a maioria das cidades precisa dessa verba para quitar dívidas deste ano, mas garantiu que este não é o caso de Manaus. Segundo ele, o valor destinado a Manaus será incorporado ao tesouro da prefeitura. “Não temos necessidade urgente de mexer nesse dinheiro, pois estamos fechando o quadriênio com as nossas contas em dia. Somos uma espécie de oásis no meio de tanta confusão nesta crise. Portanto, os recursos serão incorporados ao tesouro porque é sempre importante contar com uma reserva, já que nunca sabemos quais os desdobramentos da crise. Esperamos que não haja mais queda de arrecadação, e se acontecer, já estamos nos adequando”, afirmou o prefeito.

Desde que Michel Temer assumiu a Presidência, no fim do mês de agosto, Arthur Neto tem estreitado relações com o governo federal e ressalta que é importante haver essa proximidade. “A equipe econômica deste governo é de primeiríssimo nível. Tenho certeza que nossos projetos encontrarão mais facilidade no próximo mandato”, encerrou.

De acordo com a Receita Federal, foram regularizados, aproximadamente, R$ 170 bilhões que estavam no exterior e não eram declarados. Com a entrada desse valor no país, o governo arrecadou R$ 46,8 bilhões, sendo que R$ 23,4 bilhões são de Imposto de Renda e R$ 23,4 bilhões de multa.

O valor será repassado ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios (FNP). Para os Estados, serão penetrados 21,5% do valor da multa imediatamente, o que ajudará no pagamento do 13º salário dos servidores públicos. Já os municípios vão receber 22,5% do montante.

Posse

Arthur retornou para Manaus ainda na noite de ontem e, faltando apenas dois dias para a posse como prefeito – que acontecerá no dia 1º, às 15h, no Teatro Amazonas -, provavelmente, deverá dedicar este período às mudanças que deverá fazer em seu secretariado, que continua em sigilo desde o dia em que foi reeleito. Em entrevistas anteriores, havia dito que a repaginação das pastas para nova gestão está fazendo a sua “cabeça pegar fogo”, mas que deverá anunciar os nomes no dia da sua posse.

Mesmo sem confirmações, os nomes que surgem como futuros gestores de pastas são o do vereador Elias Emanuel (PSDB), Gedeão Amorim (PMDB), jornalista Marcos Santos, e do seu vice, Marcos Rotta (PMDB).

