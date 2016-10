Governo Federal formaliza a liberação de 30 milhões para a área da saúde no Amazonas

Nesta quarta-feira (26), foi formalizada a liberação do recurso adicional no valor R$ 30 milhões do Ministério da Saúde (MS) para a Secretaria de Estado de Saúde (Susam). O valor está sendo aplicado nos atendimentos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar no Amazonas.

De acordo com a Portaria 1.609, publicada no Diário Oficial da União, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) adotou as medidas necessárias para a transferência do valor ao Fundo Estadual de Saúde do Amazonas, que aconteceu no dia 8 de setembro. O fato aconteceu devido ao decreto de Estado de Emergência Econômica no Sistema de Saúde do estado.

A solenidade de formalização aconteceu no auditório da Sede do Governo do Amazonas, com a presença do secretário estadual de saúde, Pedro Elias, e da secretária de Gestão Estratégica e Participativa do MS, Gerlane Baccarin.

O recurso está sendo aplicado na urgência e emergência, principalmente, nas áreas de cirurgia cardíaca, atendimento aos renais crônicos e na atenção oncológica. O valor do repasse vai permitir solucionar questões emergenciais que o sistema de saúde do Amazonas está enfrentando, em virtude da crise econômica.

Em 2016, o teto-SUS previa o repasse de um montante de R$ 501 milhões ao Amazonas. O recurso adicional é incorporado ao montante.

