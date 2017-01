Governo federal apresenta a pior arrecadação desde 2010

Com a crise econômica, a arrecadação federal somou R$ 1,289 trilhão, no ano passado, o pior resultado, desde 2010, divulgou nesta sexta-feira (27) a Receita Federal.

Na comparação com 2015, a queda real (retirado o efeito da inflação) foi de 2,97%. Foi o terceiro ano seguido de queda na arrecadação. No caso somente das receitas administradas pela Receita Federal, que somaram R$ 1,265 trilhão em 2016, a queda foi de 2,38%, na comparação com 2015.

Se o resultado não levar em conta a receita extra da multa e imposto da chamada repatriação (a regularização de recursos ilegais no exterior), a arrecadação da Receita totalizaria R$ 1,218 trilhão, uma redução ainda maior, de 5,95%, ante 2015. O comportamento da arrecadação reflete a recessão da economia brasileira.

As receitas com PIS/Cofins, por exemplo, que tradicionalmente acompanham o comportamento do consumo, caíram 6,89%, na comparação com o ano retrasado.

A arrecadação de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) reduziu 10,93%, na mesma comparação. Mas, a queda mais dramática foi no imposto de importação, que registrou uma diminuição de 26,05% na comparação com 2015, segundo a Receita.

Dezembro

Em dezembro, as receitas federais somaram R$ 127,6 bilhões, uma queda real de 1,19% na comparação com o último mês de 2015.

Com esse resultado, após crescimento em outubro e novembro, a arrecadação voltou a cair em relação ao mesmo mês de 2015.

Em outubro, as receitas federais haviam crescido devido à entrada da multa e impostos da repatriação de recursos ilegais no exterior. Em novembro, a razão foi o imposto arrecadado com o pagamento antecipado de PLR de empresas a funcionários. O patamar de dezembro é melhor que o dos primeiros meses do ano, quando se chegou a registrar quase 8% de queda na comparação com 2015.