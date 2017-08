Governo fecha parceria e abre crédito de R$ 6 milhões para empreendedores

Convênio para concessão de crédito foi assinado ontem (30) entre a Afeam e a Finep – Divulgação

A partir da próxima semana, empreendedores que tenham um projeto de inovação tecnológica no Amazonas vão poder contar com um aporte inicial de R$ 6 milhões.

O valor de cada financiamento varia de R$ 150 mil a R$ 500 mil. Os recursos são provenientes do convênio assinado ontem (30) entre a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

O diretor-presidente da Afeam, Alex Del Giglio, comenta que a parceria com a Finep é uma oportunidade para avançar com inovação no Estado. Segundo Del Giglio, todo projeto que tenha o viés de inovação poderá ser financiado pela nova linha de crédito, chamada de Inovacred.

Ele explica que quem vai validar os projetos será a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). “Qualquer segmento de inovação, seja no ramo alimentício ou tecnológico, é passível de ser financiado”, disse.

Conforme Del Giglio, o percentual cobrado pelo financiamento é operado pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) que, hoje, é de 7% ao ano, como adiantou Marcelo Camargo, do Departamento de Programas Descentralizados da Finep. “O valor de financiamento é de R$ 150 mil a R$ 500 mil e vai depender do porte do projeto e da empresa, pois são vários aspectos que serão analisados”, explicou Camargo.

Segundo ele, o crédito será disponibilizado para que os empreendedores coloquem no mercado os produtos desenvolvidos que tenham uma identificação de inovação tecnológica. “O crédito em condições atraentes permite que a empresa consiga desenvolver o seu produto que, foi fruto de uma pesquisa, até chegar ao mercado”, disse.

Camargo ainda conta que o programa opera com até 24 meses de carência e até 72 meses de amortização e que, além de a taxa ser extremamente atraente, terá um prazo de amortização que totalizam oito anos para um projeto de inovação que deva ser lançado ao mercado.

Sobre a necessidades básicas para aderir a linha de crédito, Camargo explica que a empresa terá que ter capacidade de pagamento, com um fluxo de caixa que permita a tomada de crédito, também a questão da garantia negociada entre a empresa e Afeam.

Rapidez

O presidente da Fapeam, René Levy, explica que, até o momento, quem era o agente financeiro envolvido nesse programa de financiamento para a Região Norte era o Banco da Amazônia, sendo que as empresa locais tinham dificuldades em avançar o processo para receber o financiamento.

“A Fapeam vai assinar um convênio de cooperação par analisar o mérito dos projetos e a parte financeira vai ficar por parte da Afeam”, disse.

Henderson Martins

EM TEMPO

