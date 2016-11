Governo fará leilão em dezembro para contratar energia solar e eólica

O governo vai fazer um leilão para a contratação de energia solar e eólica no dia 16 de dezembro deste ano. As diretrizes do 2º Leilão de Energia de Reserva de 2016 foram publicadas nesta sexta-feira (4) no Diário Oficial da União.

O certame ocorrerá em duas fases, sendo que a primeira será para a classificação por preço de lance, considerando a capacidade de escoamento de energia para o Sistema Interligado Nacional.

Já na segunda fase, o critério de seleção será o de menor preço, com produtos distintos para cada fonte. Segundo o Ministério de Minas e Energia, esse formato tem como objetivo aumentar a competitividade do leilão.

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética, até agosto foram cadastrados 1.260 projetos no leilão. A maior parte é de projetos de empreendimentos a partir de fonte eólica, com 841 cadastrados. Outros 419 projetos são de fonte solar fotovoltaica. O início de suprimento dos contratos das duas fontes será em 1º de julho de 2019, com prazo de vinte anos.

Sabrina Craide

Agência Brasil