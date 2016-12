Governo entrega mais uma obra do Prosamim na Bacia do São Raimundo

O governador José Melo entregou nesta segunda-feira (12), às 19h30, a 2ª etapa da Ligação Viária Presidente Dutra (LPD) e orla, localizada na margem direita do Igarapé do São Raimundo, entre a rua Oswaldo Cruz até a avenida Presidente Dutra no bairro Glória, Zona Oeste, que integra o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim III).

Com investimentos de R$ 25,59 milhões, a 2ª etapa da Ligação Viária Presidente Dutra tem sistema viário, que inclui: calçadão, microdrenagem (meio-fio e sarjeta), iluminação pública, pintura de sinalização horizontal e vertical, ciclovia e urbanização da orla. Construída numa extensão de 825m, a obra realizada pela Secretaria da Região Metropolitana de Manaus (SRMM) interligará a nova via ao bairro da Glória, melhorando o fluxo de trânsito do local.

“Esta é uma obra diferente, não é só concreto ou asfalto. Tudo aqui mexe com a vida das pessoas, e cada pedaço desse projeto, agora pronto, foi pensado e discutido com cada um. É muito importante para o nosso governo esse contato direto com o morador, com a dona de casa, com o pequeno comerciante. É assim que as obras melhoram de fato a vida desses amazonenses. Isso aqui é uma transformação que traz dignidade para quem já é idoso e a certeza de um crescimento promissor para a criançada que agora tem onde brincar com segurança”, disse o governador.

Praças

Para o entorno da Ligação Viária Presidente Dutra, na rua Osvaldo Cruz, foram implantadas sete praças em áreas remanescentes, onde foram realizados serviços de urbanismo como passeios em blocos e bancos de concreto, playground, academia ao ar livre, ciclovia, mesas de jogos, lixeiras metálicas, iluminação a LED e paisagismo com plantio de mudas ornamentais, como Jutairana, Ipê e Lanfontera da Amazônia.

Obras na Bacia do São Raimundo entregues

A 2ª etapa da Ligação Viária Presidente Dutra é a continuação do primeiro trecho (frente 1A e 1B) da LPD, localizada entre as ruas Cinco de Setembro e Oswaldo Cruz, bairro São Raimundo, com 399,69m de extensão, que foi inaugurada pelo Governo do Amazonas em março deste ano. Os dois trechos LPD somam o total de 1,2 km.

O Parque Linear Cacimbas, entre a avenida Presidente Dutra e a Rua do Rosário, no bairro São Raimundo, com área de 6.966,90 m², também foi inaugurado neste ano junto com a 1ª etapa da Ligação Viária Presidente Dutra.

Obras a serem entregues em 2017

O Governo do Amazonas prevê a entrega das seguintes obras, em 2017, ainda na Bacia do São Raimundo: o segundo trecho do Parque Linear das Cacimbas, entre as ruas do Rosário e São Sebastião, no bairro São Raimundo, onde serão executados serviços de galeria de macrodrenagem, urbanismo, paisagismo e equipamentos urbanos. Essa obra está prevista para ser iniciada em dezembro de 2016; obra da Galeria de Afluentes do Mestre Chico II, na rua Duque de Caxias, bairro Centro, com implantação de galeria de macrodrenagem (drenagem profunda), urbanismo e paisagismo. A previsão de realização para essa obra é de janeiro a março de 2017.

Obras da Ligação Viária Luiz Antony e Orla da Margem Esquerda e Parque Castelhana, no bairro Presidente Vargas, com previsão de ser realizada no período de dezembro deste ano a dezembro de 2017. Implantação de sistema viário, calçada, microdrenagem (meio-fio e sarjeta), ciclovia e urbanização da orla serão os serviços a serem realizados por este projeto; e a obra do Parque Bittencourt, entre as ruas Sete de Setembro e Emilio Moreira, bairro Centro, que contempla a revitalização do parque e está programado para ser executado no período de janeiro a março de 2017.

Obras para 2018

Entre o primeiro semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018, o Governo do Amazonas executará a obra da área de cabeceira do Igarapé Manaus e a Galeria e Rua de Serviço da área do Igarapé Mestre Chico, no trecho entre a avenida Leonardo Malcher, bairro Centro, até a rua Parintins, bairro Cachoeirinha, que prevê serviços de execução de galeria de macrodrenagem, urbanismo, paisagismo e equipamentos urbanos.

Também há previsão de iniciar ainda no primeiro semestre de 2017, a obra do Trecho Silves a Maués, localizado entre as ruas Nova e Daniel Sevallo, bairro da Raiz, zona sul de Manaus. Nesta área, haverá intervenção de obras para implantação de galeria de macrodrenagem, paisagismo e viário, que tem previsão de ser entregue até o segundo semestre de 2018.

Prosamim

O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus tem o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartida do Governo do Amazonas. O programa atua nas Bacias Hidrográficas do Educandos e São Raimundo e divide-se em três fases: O Prosamim I abrange os igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico. O contrato do Prosamim II deu continuidade à contrapartida do Estado para intervenção no Igarapé do Quarenta. O Prosamim III contempla os bairros Centro, Aparecida, Glória, São Raimundo e Presidente Vargas.

Aprovada pelos moradores

De acordo com Lucimar dos Santos Marques, que vive no local há mais de 37 anos, o cenário é completamente diferente de três anos atrás. “Não há como não lembrar a barbaridade que era viver aqui. Quando o rio enchia, muitas casas ficavam debaixo d’água. Além disso, o lixo e animais peçonhentos ofereciam perigo para todos, principalmente para as crianças”, lembra a comerciante de 65 anos.

Lucimar conta que quase se mudou do local junto com o marido, uma vez que não tinha esperança de melhora. O que mudou com a chegada das obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim III) que vem promovendo intervenções na Bacia do São Raimundo. “A mudança foi de 100%. É impossível comparar a beleza que é hoje com a situação que enfrentamos aqui no passado. Ainda bem que nós não saímos daqui”, completou.

Com informações da assessoria