Governo entrega 102 títulos definitivos para comunidade rural de Manaus

Trabalhadores rurais da comunidade Bom Sucesso vão receber os títulos definitivos de terras na manhã desta quinta-feira (8), no Centro Social Dorval Chagas. A comunidade é uma área rural de Manaus que fica à margem esquerda do rio Solimões.

No total, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Política Fundiária (SPF), vai entregar 102 títulos definitivos aos trabalhadores rurais do Bom Sucesso. O documento dá ao trabalhador a segurança jurídica sobre a posse da terra, além de acesso a financiamentos da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e suporte técnico do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) para melhorar a produção rural.

De acordo com a SPF, ainda está previsto para a semana que vem a entrega de mais 260 títulos de terra em Itapiranga, distante 225 quilômetros da capital, destacando o compromisso do governador José Melo (Pros) na regularização de terras no interior do Amazonas.

Entre os anos de 2014 e 2016, a SPF já entregou mais de 4 mil títulos de terra. O montante de documentos é, segundo a secretaria, o dobro do que foi entregue nos últimos 12 anos.

