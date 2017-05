Governo e dirigentes discutem apoio ao Festival de Cirandas de Manacapuru

O Secretário de Cultura do Amazonas, Robério Braga, reuniu-se com a Prefeitura e as cirandas de Manacapuru para discutir o apoio ao Festival de Ciranda de Manacapuru em 2017, na manhã desta segunda-feira (15). O encontro contou com a presença do secretário Robério Braga, do prefeito de Manacapuru, Beto Dângelo, e dos dirigentes das cirandas Flor Matizada, Vanessa Mendonça; Tradicional, Magal Pinheiro; e Guerreiros Mura, Rildo Teles.

Na reunião, foram discutidos valores de investimentos para a realização do 21º Festival de Ciranda, incluindo verbas de apoio para cada ciranda, infraestrutura do evento e recuperação do Parque do Ingá, na região central de Manacapuru, onde é realizado o festival.

Os números serão apresentados pelo secretário de Cultura ao governador, que deverá agendar uma nova reunião com Dângelo e os presidentes das cirandas nos próximos dias. O Governo pretende buscar também o apoio da iniciativa privada para o evento.

Resultado afirmativo

Para o prefeito Beto Dângelo, houve um resultado positivo, com boas expectativas para a próxima edição do Festival de Ciranda. “Minha maior satisfação como gestor foi a receptividade do secretário Robério Braga, e sua disposição em ajudar em prol do engrandecimento do nosso Festival de Ciranda. Faço um agradecimento ainda ao governador, que demonstrou bastante apreço pela nossa cultura”, declarou ele.

Após a reunião, Vanessa Mendonça afirmou que a Flor Matizada e as demais cirandas estão “muito motivadas” para a nova edição do grande evento folclórico de Manacapuru. “O secretário de Cultura e o Governador se mostraram com muita disposição de nos ajudar. Em 2016 tivemos um Festival de Ciranda atípico, por conta da crise, e o que eles estão nos propondo é uma melhoria com relação ao evento do ano passado. Com certeza, a população de Manacapuru só terá a agradecer, pois o festival é muito importante para o município”, disse a presidente.

Tradicionalmente realizado no último final de semana de agosto, o 21º Festival de Ciranda de Manacapuru deverá ser antecipado para a penúltima semana do mesmo mês, em virtude da realização das eleições estaduais.

