Governo dos EUA avalia 7 candidatos para chefiar FBI

O presidente dos EUA, Donald Trump, acelerou o processo de sucessão do ex-diretor James Comey no FBI (polícia federal americana), demitido na terça-feira (9) devido a vazamentos de informações confidenciais. Tanto que sete nomes já foram submetidos à avaliação para o cargo.

O senador John Cornyn, o diretor Andrew McCabe, a advogada Alice Fisher, os juízes Michael J. Garcia (que atuou em investigação no Conselho de Ética da Fifa) e Henry E. Hudson, o agente especial do FBI Adam S. Lee e o ex-agente Mike Rogers foram entrevistados neste sábado (13) pelo Departamento de Justiça dos EUA.

Alice Fisher, que pode se tornar a primeira mulher a chefiar o FBI, foi a primeira a passar pela sabatina. A intenção de Trump é anunciar o substituto de Comey até a próxima sexta (19), quando inicia sua primeira viagem como presidente dos EUA ao exterior com destino a Arábia Saudita, Israel e Vaticano.

A escolha ainda precisará ser aprovada pelo Senado. “Nós podemos ter uma decisão rápida”, disse Trump.

O mandato do novo diretor do FBI vale por dez anos, podendo ser abreviado a qualquer momento pela Presidência dos EUA, como aconteceu com Comey, que comandava investigação sobre o suposto conluio entre assessores do republicano e autoridades russas durante a campanha eleitoral.

