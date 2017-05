Governo do Amazonas vai liberar recursos para ajudar venezuelanos

Para ajudar a minimizar os problemas enfrentados pelos imigrantes venezuelanos recém chegados à Manaus, o governador David Almeida anunciou , nessa sexta-feira (11), que o governo do Amazonas vai liberar recursos da ordem de R$ 300 mil .

David Almeida ressaltou que o Estado possui um fundo financeiro, com aportes de cerca de R$ 900 mil, de onde sairá o recurso. “Esse é o valor inicial que aplicaremos para ajudar a amenizar a situação das pessoas que buscaram refúgio em nossa cidade. Sabemos da situação de crise que vive e Venezuela e não podemos fechar os olhos para estas pessoas”, frisou o governador.

Desde o ano passado, os refugiados são auxiliados pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), com atendimentos de saúde, recepção e acompanhamento na rodoviária e doação de colchões e cobertores.

Atualmente, grupos estão acampados nos arredores do viaduto que fica próximo à Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a falta de alimentos na Venezuela fizeram com que indígenas nativos deixassem o país. Mais de 400 índios venezuelanos estão na capital do Amazonas.

