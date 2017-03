Governo do Amazonas inaugura barco ‘Todos pela Vida’

O Governo do Amazonas inicia as atividades do Programa de Atendimento Itinerante (PAI) com a inauguração do barco Todos Pela Vida na próxima quarta-feira, 15 de março. A embarcação, reformada com recursos do Fundo de Promoção Social (FPS), será reinaugurada pelo governador José Melo e a presidente do FPS, a primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, e seguirá para atender os municípios da Calha do Juruá.

A inauguração está marcada para às 9h no estaleiro Juruá Estaleiros e Navegação localizado em Iranduba (estrada do Brito, quilômetro 1, Cacau Pirera). Com capacidade para atender até 1500 pessoas por dia, a embarcação viaja em direção à Calha do Juruá onde passará 100 dias atendendo sete municípios e 23 comunidades rurais. A primeira ação será em Envira (a 1,208 quilômetros de Manaus).

O barco Todos Pela Vida tem a missão de levar, através da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), mais de 30 serviços à população do interior do Estado. Emissão de documentos, atendimentos previdenciários e de saúde, assistência social, cultura e ações de cumprimento da agenda Criança Amazônia, para efetivar políticas públicas que beneficiam crianças e adolescentes e suas famílias, fazem parte do pacote de serviços embarcado.

A embarcação integra o programa “Todos pela Vida”, que será lançado pelo governador José Melo nos próximos meses com orçamento da ordem de R$ 21 milhões para o desenvolvimento de ações de combate à violência nos bairros de Manaus. Presidente do FPS, a primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira tem cuidado de cada detalhe da recuperação das embarcações do programa PAI.

“O governo vai chegar à população do interior que tem mais dificuldade de acessar serviços básicos, como tirar documentos e fazer consultas médicas. Com o barco, desenvolveremos um programa social de fundamental importância na promoção de mais qualidade de vida. Vamos alcançar toda a população do interior, nas comunidades mais longínquas”, disse a primeira-dama.

Com investimento de R$ 7 milhões do FPS, as três embarcações do programa PAI estão sendo totalmente revitalizadas e equipadas para os atendimentos sociais, médicos e odontológicos. O navio Todos pela Vida é a maior embarcação do programa PAI e contará com 60 pessoas a bordo, entre servidores e tripulação. Os outros dois barcos ainda estão em reforma, com previsão de conclusão em abril para viajarem aos municípios da Calha do Purus e do Alto Solimões.

De acordo com a programação da Sejusc, o barco chegará a Envira no dia 27 de março. No município, os serviços serão levados para as comunidades Três Bocas e Sobral. Depois, a embarcação segue para Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Itamarati, Carauari e Juruá. O roteiro de atendimento na calha do Juruá acontece até o mês de julho.

Serviços oferecidos

As embarcações, coordenadas pela Sejusc, oferecem uma série de serviços de cidadania gratuitos para a população do interior, em especial àquela residente nas comunidades rurais e indígenas com difícil acesso às políticas públicas. O objetivo maior é alavancar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), bem como a taxa de cobertura previdenciária do Estado do Amazonas.

São oferecidos os serviços de previdência social como aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte e perícia médica. Além disso, é possível expedir documentos como RG, CPF, certidão de nascimento, carteira de trabalho e certificado militar.

Na área de saúde, o barco assegura atendimento médico, odontológico, oftalmológico, exames laboratoriais, ultrassonografia, preventivo e a disponibilização de remédios.

Os benefícios da Assistência Social incluem cadeiras de rodas, muletas, kits para bebês e pessoas com deficiência e fraldas geriátricas. Uma biblioteca com vários títulos e um cineminha estará disponível para a comunidade.

