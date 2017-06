Governo do Amazonas avalia negociação com professores

O governador do Amazonas David Almeida convocou reunião com a diretoria com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteam) para avaliação da reivindicação da classe. Os professores pedem um reajuste de 30% no salário, extinção de 6% de contribuição para o vale transporte, plano de cargos e salários em prática e valor do vale alimentação igualado ao da sexta básica do Amazonas.

O governador afirmou estar disposto a negociar. Ele solicitou um estudo da Seduc para avaliação do impacto orçamentário com as demandas. “Eu estou de portas abertas para todas as classes, foi por isso que não esperei os professores me procurarem e solicitei este encontro com seus representantes. Não podemos tomar decisões precipitadas, mas faremos o possível para atender o que for possível, neste momento”, afirmou.

O presidente do sindicato, Marcos Libório, declarou que reunião deve se repetir até o final do mês. “Nos chamou para conversar por iniciativa própria e se comprometeu a avaliar nossas propostas”.

