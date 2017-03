Governo do AM prepara reforma

Em mais uma reforma administrativa em seu governo, José Melo (Pros) enviou ontem à Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) a mensagem 32/2017, em que, entre outras mudanças, anexa a Ouvidoria Geral do Estado à Controladoria Geral do Estado e desvincula a Secretaria de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento (Seplan), que haviam sido fundidas no início de 2015.

O projeto foi recebido na Assembleia pelo líder do governo, deputado Sabá Reis (PR), e trata de uma reorganização do Poder Executivo, dispondo sobre a composição da administração direta e indireta. Na matéria, o governo ainda retira o status de secretaria das casas Civil e Militar que, segundo a mensagem, não executam políticas públicas e, sim desenvolvem atividades de apoio imediato ao chefe do Executivo.

A nova nomenclatura da Seplan-CTI será Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, hoje sob o comando do secretário José Jorge Júnior, e a outra para Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Geodiversidade, que ficará sob a gestão do secretário-executivo de C&T, Estevão Monteiro de Paula.

A Unidade Gestora da Cidade Universitária será absorvida pela de Projetos Especiais. “Essas modificações não vão alterar quaisquer despesas, apesar da Seplan-CTI que está se transformando em duas secretarias”, disse Sabá.

Na administração indireta, acontecerá a redefinição de entidades para conformá-las aos disposto no artigo 105 da Constituição do Estado; a previsão de estruturação e formal instituição da Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes, mediante a edição dos seus estatutos e de consequência, o estabelecimento da organização interna e a configuração do quadro de cargos e funções de confiança da entidade, criado pela lei nº 4.026, de maio de 2014; e, por último, a inclusão do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) no elenco das autarquias, com nota de que a instituição da entidade fará por lei especifica, na forma constitucional.