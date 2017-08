Governo do AM contesta MPE e diz que demissões na Suhab não infringem código eleitoral

Prédio da Suhab em Manaus – Foto: Reprodução

Em razão de ação cautelar com pedido de decisão urgente movida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE-AM) pedindo na justiça a reintegração de servidores comissionados da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), exonerados entre junho e julho deste ano, o governo do Amazonas emitiu nota na tarde desta quarta-feira (2).

Segundo o texto do governo, no mês de julho deste ano, ocorreu a substituição do titular da Superintendência Estadual de Habitação do Amazonas (Suhab), e que, “no processo, é natural que o novo gestor da pasta faça mudanças no quadro de funcionários que exercem cargos de confiança, não infringindo qualquer dispositivo do Código Eleitoral em vigor. Por determinação do governador David Almeida, em decreto do dia 18 de maio deste ano, as atividades de agentes públicos foram disciplinadas para o período eleitoral”.

Ainda segundo a nota, “o governador David Almeida sempre prezou pela autonomia na gestão de seus secretários e, por isso, em nenhum momento interferiu nas readequações administrativas realizadas pelo novo administrador da Superintendência de Habitação. Portanto, as substituições dos servidores comissionados da Suhab, não se sustentam como objeto de ação por conduta vedada do governador David Almeida ou do superintendente da Suhab, uma vez que elas não têm ligação com o interesse eleitoral. Importa lembrar que, a legislação eleitoral não proíbe a exoneração de servidores contratados em cargos de comissão durante a realização das eleições. A medida é prevista tão somente para os cargos efetivos de funcionários concursados”.

Na mesma ação, o MPE também requere da Justiça que os cargos sejam mantidos até a posse dos eleitos no pleito suplementar deste ano para o governo do Estado. O MPE ressalta ainda que as demissões ocorreram ‘a toque de caixa’, sem sequer honrar os vencimentos relativos aos dias já trabalhados pelos servidores, bem como férias e 13º proporcionais.

Suhab

A assessoria da Suhab informou que todos os cargos exonerados serão devidamente indenizados, em tempo hábil, pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), com os valores correspondentes aos dias trabalhados.

EM TEMPO

