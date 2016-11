Governo disponibiliza aeronaves para resgatar brasileiros vítimas de acidente aéreo na Colômbia

Quatro aeronaves serão disponibilizadas pela Força Aérea Brasileira (FAB) para colaborar com as ações de resgate no acidente ocorrido nesta terça-feira (29) com a aeronave de matrícula CP2933, da empresa LaMia. O avião conduzia a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, jornalistas brasileiros e cidadãos de Chapecó, no trecho Santa Cruz de La Sierra para Medellín.

Em nota, o Ministério da Defesa e o Comando da Aeronáutica, além de lamentar o acidente, destacam que duas aeronaves C-130 Hércules estão de prontidão em Manaus e no Rio de Janeiro para ajudar no resgate e traslado dos brasileiros vítimas do acidente. Uma equipe de profissionais especializados em resgate, do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (PARA-SAR) também irá colaborar com as atividades no local.

Ainda informaram que foram disponibilizadas duas aeronaves para transportar familiares das vítimas e equipes de militares. “Além disso, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) está à disposição para contribuir com a autoridade colombiana de investigação”.

O Presidente Michel Temer, nesta manhã, lamentou, no Twitter, o acontecimento que gerou o falecimento da equipe de futebol e das pessoas os acompanhavam e declarou que o Itamaraty também daria apoio. “O governo fará todo o possível para aliviar a dor dos amigos e familiares do esporte e do jornalismo nacional”, postou.

Acidente

O Aeroporto José María Córdova, de Rionegro, na Colômbia informou que o avião, que levava o time do Chapecoense e outros 22 jornalistas, caiu na madrugada desta terça, na região da província de Antioquia. A equipe seguia para Medellin, onde iria disputar nesta quarta-feira (30) a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia.

Na ocasião, foram mobilizados o Comitê Operativo de Emergência, com a presença de funcionários da prefeitura de Rio Negro, da Polícia Aeroportuária, Força Aérea Colombiana, de bombeiros e autoridades.

Portal EM TEMPO e agências