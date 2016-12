Governo cede terreno para transferir aeroclube para Iranduba

O deputado estadual Sabá Reis (PR) anunciou na sessão desta quarta-feira (14) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que o governador do Estado, José Melo, colocou à disposição uma área próxima à cidade universitária, em Iranduba para a construção de um novo aeroclube, que substituiria o atual, no bairro de Flores, em Manaus.

Segundo o parlamentar, a construção de toda a estrutura seria também realizada pelo Poder Executivo. Sabá também afirmou que vai elaborar um documento de apoio à proposta do governador. “O documento será encaminhado ao Governo do Estado, ao Ministério da Defesa e à bancada federal do Amazonas para que todos possam dar alguma ajuda nesse sentido”, explicou o deputado.

Com informações da assessoria