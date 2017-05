Governo brasileiro condena ataque a cristãos no Egito

O Ministério das Relações Exteriores condenou o ataque a um grupo de cristãos na província de Minia, no Sul do Egito, ocorrido nesta sexta-feira (26). Em nota, o Itamaraty criticou o episódio, que deixou dezenas de mortos e feridos.

“Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de plena recuperação aos feridos e sua solidariedade com o povo e o governo do Egito, o Brasil reitera veementemente seu repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo, independente de sua motivação”, diz o texto.

De acordo com o comunicado, o governo brasileiro recebeu a notícia com “grande consternação”. As vítimas estavam em um ônibus que ia em direção ao mosteiro de São Samuel, a poucos quilômetros do povoado de Al Adua, quando foram surpreendidas por homens armados. Pelo menos 23 pessoas morreram e 27 ficaram feridas.

Paulo Victor Chagas

Agência Brasil